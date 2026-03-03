부산시교육청, 퇴직교원·모범교육공무원 포상 전수식 개최

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난달 27일 오후 교육청 대강당에서 초·중등 퇴직교원 257명과 2026년 상반기 교육감 모범교육공무원 15명에 대한 포상 전수식을 개최했다.

퇴직교원 257명은 재직 기간 헌신적인 활동으로 국민교육 발전에 기여한 공적을 인정받아 수상자로 선정됐다.

수상 내역은 ▲황조근정훈장 16명 ▲홍조근정훈장 86명 ▲녹조근정훈장 47명 ▲옥조근정훈장 63명 ▲근정포장 34명 ▲대통령표창 4명 ▲국무총리표창 7명이다.

또 2026년 상반기 교육감 모범교육공무원으로 선정된 15명은 각 업무 분야에서 성실하고 창의적인 자세로 직무를 수행한 공로를 인정받아 상을 받았다.

김석준 교육감은 "오랜 세월 학교 현장을 묵묵히 지켜오며 아이들의 배움과 성장을 위해 헌신해 오신 여러분께 깊은 감사와 존경을 전한다"며 "소중한 경험과 지혜를 바탕으로 부산교육의 든든한 버팀목이 돼 주기를 기대한다"고 말했다.





