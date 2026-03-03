본문 바로가기
코빗, 웹트레이딩 시스템 개편

오규민기자

입력2026.03.03 10:20

시계아이콘00분 47초 소요
차트 영역 확대 등 사용자 편의성 개선

국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 사용자 경험 개선을 위해 PC 웹 기반 웹 트레이딩 시스템(Web Trading System·WTS)을 개편했다고 3일 밝혔다.


코빗은 이번 개편을 통해 사용자 이용 패턴과 피드백을 반영해 거래 편의성과 정보 접근성을 동시에 강화하고, 보다 직관적인 맞춤형 거래 환경을 제공하는 데 초점을 맞췄다고 밝혔다. 우선 차트 영역을 기존 대비 대폭 확대해 다양한 보조지표와 캔들 흐름을 보다 자세하게 분석할 수 있도록 했다. 이를 통해 사용자는 복잡한 시장 흐름도 한눈에 파악할 수 있어 보다 정교한 트레이딩이 가능해졌다.

사용자 맞춤형 레이아웃(위젯 커스텀) 기능도 새롭게 적용됐다. 화면 좌우 너비 조절과 위치 이동이 가능해졌으며, 호가·시세·뉴스 등 영역을 필요에 따라 표시하거나 숨길 수 있는 커스텀 기능을 추가했다.

매매 편의성도 한층 강화됐다. 기존에 하단에 분산되어 있던 체결 및 미체결 내역을 우측 주문 영역으로 통합해 매매 동선을 효율적으로 개선했다.


검색 및 정보 접근 기능도 개선됐다. 최근 검색어와 인기 검색어 기능을 지원하는 통합 검색창으로 원하는 종목을 더욱 신속하게 찾을 수 있으며, 거래 화면 내에서 가상자산 관련 최신 뉴스를 바로 확인할 수 있도록 지원해 거래와 시장 정보 확인을 동시에 수행할 수 있다.


이정우 코빗 CTO 겸 CPO는 "이번 웹 트레이딩 시스템 개편은 사용자 중심 인터페이스 고도화를 통해 거래 편의성과 정보 접근성을 전반적으로 강화한 것이 핵심"이라며, "앞으로도 안정적인 거래 환경과 차별화된 사용자 경험을 제공하기 위해 지속적으로 서비스를 고도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
