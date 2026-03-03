당정 "중동 체류 국민 파악 최우선…원유 등 확보대책 점검"

두바이·UAE 교민·여행객 현황 파악

"호르무즈 해협 상황 예의주시"

유관 상임위 합동회의 개최도 검토

더불어민주당은 3일 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌과 관련해 두바이 등 중동에 체류 중인 해외 교민의 안전 확보 대책 등을 논의했다. 당정은 일단 중동 일대 거주 국민 안전과 원유 등 수송 관련 현황 파악에 집중하기로 했다.

민주당은 이날 국회에서 외교통일위원회 소속 의원과 외교부 실무자 등이 참석해 '이란사태 관련 당·정 간담회'를 열었다. 간담회 후 민주당 외통위 간사를 맡은 김영배 의원은 "현재 교민 보호 대책과 여행객 등 숫자, 현황 파악에 집중하기로 했다"며 "현지 공관을 포함해 정부기관에서 파악 중"이라고 전했다. 김 의원은 "중동지역 13개국에 우리 국민이 2만명가량이 있다"며 "단기 체류 여행객 4000명, 교민이 1만7000명 정도 된다"고 했다.

특히 아랍에미리트에 있는 2000여명 여행객 등과 관련해 관계당국이 현지 의견 등을 들으며 대응책을 마련 중이다. 이란과 이스라엘 거주 교민 등의 경우 인접 국가로 이동하는 등 안전조치가 취해지고 있다.

김 의원은 "안전이 확보된 인접국과 이동과 관련해 동원 가능한 이동 수단, 숙소 등을 점검하고 있다"고 전했다.

국회 외교통일위원인 한정애 더불어민주당 의원이 3일 국회 의원회관에서 열린 이란 사태 관련 민주당-외교부 당정간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.3 김현민 기자

원유 수급 자체는 일단 우려스럽지 않다는 입장이다. 한정애 민주당 정책위의장은 "우리가 산업적으로 보면 200일치 정도의 원유 내지 가스는 확보한 상황이기 때문에 긴급하게 관련 문제 상황이 생길 것으로 보지는 않는다"면서도 "관계 당국이 대안의 (원유 도입) 경로 확보를 위한 노력을 취하고 있는 것으로 안다"고 밝혔다.

원유 확보 대책과 관련해 김 의원은 "호르무즈 해협 상황이 대한민국 에너지 안보와 관련해 굉장히 중요한데, 현지에 있는 30척 가운데 정확한 원유 등 수송 상황을 파악해 오는 6일 외통위 상임위 회의 전까지 보고하기로 했다"고 했다.

당정은 상황이 유동적인 만큼 국민 안전과 에너지 안보에 집중하며 상황관리에 나설 계획이다.

이외에도 당정은 국내 경제 파장 등을 감안해 유관 상임위원회와 합동회의를 여는 방안도 검토하기로 했다. 김 의원은 "유가나 경제 상황, 증시 상황 관련해 재정경제기획위원회나 산업통상자원중소벤처기업위원회 등 합동회의 필요시 논의해 개최할 계획"이라고 했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



