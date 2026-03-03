코웨이, 2026 코웨이페스타 개최…"렌탈료 최대 50% 할인"

제휴카드 캐시백 등 구매 혜택 확대

코웨이는 4월 28일까지 두 달간 연중 최대 프로모션 행사인 '2026 코웨이페스타'를 진행한다고 3일 밝혔다.

올해 3회차를 맞은 '2026 코웨이페스타'는 봄철 이사, 입주, 혼수 시즌을 겨냥해 온·오프라인에서 1년에 단 한 번 진행하는 대규모 할인 행사다. 렌털료 50% 할인 및 구매 대수에 따른 추가 할인을 비롯해 기간 한정 사은품 증정, 제휴카드 캐시백, 경품 이벤트 등 혜택을 마련했다.

행사 기간 신규 렌털 시 최대 15개월 렌털료 반값 할인 혜택이 제공된다. 아이콘 정수기 및 얼음정수기 시리즈 등 환경 가전은 물론 비렉스 침대와 안마의자까지 특별 혜택가로 만나볼 수 있다. 2대 이상의 제품을 동시에 구매하면 약정기간 내내 매월 렌털료 15% 할인이 추가로 적용된다. 3대 이상 패키지 구매 시에는 최대 5개월 더 추가로 반값 할인을 적용받을 수 있다.

코웨이 공식몰인 '코웨이닷컴'에서는 특별 사은품 증정 혜택과 경품 이벤트를 마련했다.

코웨이닷컴 추천 제품을 구매하는 고객에게는 2주마다 각각 300명씩을 추첨해 에르메스 바디 4종 세트 등을 사은품으로 제공한다. 패키지 제품 구매 시에는 매월 700명 추첨으로 로얄크래프톤 냄비/팬 4종 세트 등을 증정한다. 선착순 초특가 찬스로 ▲프라임 매트리스 ▲스마트 매트리스 리퍼브 ▲싱글파워 공기청정기 리퍼브 등 한정 품목을 최대 75% 할인된 일시불 가격에 판매한다. 이달 10일부터 진행되는 '코웨이 라이브(Live)' 라이브커머스 방송에서는 추가 혜택도 선보일 예정이다.

이번 코웨이페스타는 제휴카드 캐시백 등 이벤트도 함께 진행된다. 코웨이닷컴에서는 구매 여부와 관계없이 고객 참여형 경품 이벤트도 열린다.

코웨이 관계자는 "모든 혁신 제품을 가장 파격적인 가격에 만나볼 수 있는 역대급 기회인 만큼 코웨이와 함께 일상의 가치를 업그레이드해 보길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



