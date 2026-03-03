본문 바로가기
논산시 예산 1조1645억…재정자립도·자주도 동반 상승

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.03.03 10:16

이전재원 587억 늘어 국·도비 확보 성과…2026회계연도 재정공시 누리집 공개

논산시청 전경

논산시청 전경

충남 논산시가 2026회계연도 예산기준 재정공시를 통해 총 예산 1조1645억 원 규모의 시 살림을 공개했다. 국·도비 등 이전재원 증가 및 재정자립도·재정자주도가 동반 상승하며 재정 여건이 소폭 개선된 점이 눈에 띈다.


논산시는 지방재정계획 및 재정공시 심의위원회 심의를 거쳐 확정한 '2026회계연도 예산기준 재정공시'를 시청 누리집에 게시했다고 3일 밝혔다.

공시에 따르면 2026년도 논산시 총 예산 규모는 1조1645억 원이다. 이 가운데 일반회계는 1조373억 원이다.


세입 재원별로는 ▲지방세·세외수입 등 자체수입 1121억 원 ▲지방교부세·보조금 등 이전재원 8812억 원 ▲보전수입 등 내부거래 440억 원으로 구성됐다.


특히 이전재원은 전년 대비 약 587억 원(7%) 증가해 국·도비 확보 성과가 반영된 것으로 나타났다.

주요 재정지표인 재정자립도와 재정자주도도 각각 0.16%포인트, 2.76%포인트 상승했다.


이번 공시는 ▲중기지방재정계획 ▲주민참여예산 사업 현황 ▲지방보조금 편성 현황 등 시 재정 전반을 담았다.


시 관계자는 "적극적인 예산 확보로 세입 기반을 넓히는 한편, 계획적인 사업비 집행을 통해 건전한 재정 운영에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
