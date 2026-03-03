한국거래소, ‘증권시장 개장 70주년 기념행사’ 개최

한국거래소는 3일 증권시장 개장 70주년을 맞이해 기념행사를 개최했다고 밝혔다.

이찬진 금융감독원장, 이억원 금융위원장, 정은보 한국거래소 이사장을 비롯한 참석자들이 25일 서울 여의도 한국거래소에서 코스피 6000포인트 돌파 기념 세리머니를 펼치고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 증권시장 개장 70주년을 기념하고, 코스피 6000 포인트를 넘어 우리 자본시장이 나아가야 할 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

기념식 1부에서는 정은보 이사장이 프리미엄 시장으로 도약하기 위한 핵심과제에 대해 언급했고, 2부에서는 학계 및 자본시장 전문가들이 코리아 프리미엄을 위한 새로운 발전 방향을 논의했다.

정 이사장은 "자본시장 신뢰 제고를 최우선 과제로 삼아 생산적 금융으로의 전환을 주도하고, 자본시장 디지털 전환에 적극적으로 대응함으로써 글로벌 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>