마이리얼트립, 주진명 CFO·허원진 CTO 선임

사업·재무·기술 축 강화

마이리얼트립은 주진명 전 사업지원본부장과 자회사 AICX의 허원진 CTO를 각각 CFO와 CTO로 선임했다고 3일 밝혔다.

이번 인사는 사업·재무·기술 각 영역의 역할과 책임을 명확히 하고 다음 단계 도약에 맞는 리더십 체계를 구축하기 위한 조치다.

왼쪽부터 주진명 CFO, 허원진 CTO. 마이리얼트립 AD 원본보기 아이콘

주 CFO는 재무와 경영 지원 체계 전반을 총괄한다. 베인앤드컴퍼니와 IMM프라이빗에쿼티에서 컨설팅 및 투자 경험을 쌓은 뒤 2019년 마이리얼트립에 합류해 재무 전략과 자금 운용 구조의 체계화를 주도해왔다.

허 CTO는 삼성전자·SAP 등 글로벌 테크 기업에서 개발 경력을 시작해 대기업과 스타트업을 아우르는 기술·제품 역량을 갖춘 인물이다. 2023년 마이리얼트립 합류 이후 서비스와 기술 간 협업 체계를 고도화했고, 2024년부터 자회사 AICX CTO로서 인공지능(AI) 적용과 기술 효율화, 업무 구조 혁신을 이끌어 왔다.

이동건 마이리얼트립 대표는 "이번 인선은 고객 중심의 성과를 만들어 온 마이리얼트립의 사업 토대를 더욱 공고히 하기 위한 결정"이라며 "기술과 재무가 긴밀히 연계된 구조 위에서 사업 성과를 한층 강화해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>