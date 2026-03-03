제론셀베인, '한국피부비만성형학회' 강연…PDRN 기반 재생 솔루션 공개

전문의약품 생산 기업 제론셀베인은 서울 코엑스에서 개최된 '한국피부·비만·성형학회(KACS) 춘계 학술대회'에서 연자로 참여해 'PDRN·재생치료의 진실'을 주제로 강연을 진행했다고 3일 밝혔다.

제론셀베인은 '한국피부비만성형학회 춘계학술대회'에서 자사 핵심 제품 '셀베인주'를 중심으로 재생의학 기반 피부 재생 전략과 최신 임상 트렌드를 소개했다.

이번 학술대회는 피부, 비만, 성형 분야의 최신 기술과 임상 사례를 공유하는 자리로 국내 의료진 및 업계 관계자 1500여명이 참석했다.

김덕규 제론셀베인 대표는 강연에서 재생의학 기반 소재를 활용한 피부 개선 전략과 함께 '셀베인주'의 기술적 특징, 임상 활용 사례, 시장 확대 가능성 등을 소개했다.

특히 피부 재생 및 미용 분야에서 바이오 기반 솔루션의 역할과 차별화된 접근 방식에 대해 강조했다.

제론셀베인은 재생의학 기술을 기반으로 의료 및 피부미용 시장에서 제품 경쟁력을 강화하고 '셀베인주'를 중심으로 국내외 시장 확대 전략을 추진 중이다.

김덕규 제론셀베인 대표는 "자사의 '셀베인주'는 재생의학 기반 접근을 통해 피부미용 분야에서 새로운 치료 패러다임을 제시할 수 있는 솔루션"이라며 "이번 강연을 통해 의료진 대상 인지도를 높이고 학술적 근거 기반의 브랜드 신뢰도를 강화할 계획"이라고 전했다.

이어 "재생의학 기술이 피부미용 시장에서도 빠르게 적용되고 있는 만큼 '셀베인주'의 임상 활용 범위 역시 지속적으로 확대될 것으로 보인다"며 "임상 경험과 최신 트렌드를 공유하고 의료진과의 협력을 확대하는 계기가 될 것으로 기대된다"고 덧붙였다.





