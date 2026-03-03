양양군, 강원 농어촌 유학생 유치 2년 연속 '도내 1위' 쾌거

강원 15개 시군 농어촌 유학생 546명 중 131명 양양군 선택

천혜의 자연환경·작은 학교 서핑·골프·오케스트라 등 특화 교육 주효

강원특별자치도 내 농어촌 유학 열기가 확산되는 가운데, 양양군이 2년 연속 도내 농어촌 유학생 유치 1위를 기록했다.

양양군은 2026년 1학기 강원 15개 시군 농어촌 유학생 모집 결과, 전체 266명 중 65명(24.4%)을 유치했다. 지난해에는 강원 12개 시군 전체 289명 중 86명(29.7%)을 유치하며 1위를 기록한 데 이어 2년 연속 도내 최다 유치 성과를 거뒀다.

현재 양양군 전체 초등학생 817명 가운데 농어촌 유학생은 올해 신규 유입된 65명을 포함해 총 131명으로, 전체 초등학생의 약 16%를 차지한다. 농어촌 유학이 지역 초등교육을 지탱하는 한 축이자 지역 경제에 활력을 불어넣는 새로운 성장 동력으로 자리매김하고 있다는 평가다.

양양군이 전국 학부모들의 선택을 받는 배경에는 천혜의 자연환경과 차별화된 교육 콘텐츠가 있다. 산과 바다를 동시에 누릴 수 있는 자연환경, 미세먼지 걱정 없는 청정한 생활 여건은 아이들의 정서적 안정과 건강한 성장을 돕는 최적의 조건으로 꼽힌다.

특히 작은 학교를 중심으로 운영되는 서핑·골프·오케스트라 등 특화 예체능 프로그램은 양양군만의 경쟁력이다. 학생 개개인의 소질과 적성을 살리는 맞춤형 교육과정은 학부모들의 교육적 기대를 충족시키며, '작지만 강한 학교'라는 이미지를 확고히 하고 있다.

농어촌 유학생이 증가하면서 학생 수 감소로 어려움을 겪던 작은 학교들은 학급이 안정적으로 유지되고, 교육과정도 한층 다양해졌다. 초등 농어촌 유학은 학생 개인 전학이 아닌 가족 단위 체류가 특징으로, 가족 단위 전입은 지역 상권과 마을 공동체에도 긍정적인 파급효과를 가져오고 있다.

양양군 관계자는 "유학생 가족이 장기적으로 정주할 수 있도록 주거·교육 환경을 지속적으로 개선해 나가겠다"며 "작은 학교 특화 프로그램 지원과 중학교 교육과정과의 연계를 강화해 '농어촌 유학하기 좋은 도시 양양' 브랜드를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.





