[포토] 발언하는 김영배 외통위 여당 간사

국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 의원이 3일 국회 의원회관에서 열린 이란 사태 관련 민주당-외교부 당정간담회에서 발언하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>