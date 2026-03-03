동두천시 "초등학생 입학축하금 정부24로 신청하세요"

경기 동두천시는 2026학년도 초등학생 신입생을 대상으로 입학축하금을 지원한다고 3일 밝혔다. 초등학교 입학은 아이의 새로운 출발을 의미하는 중요한 시기인 만큼, 학부모의 교육비 부담을 덜고 아이들의 힘찬 첫걸음을 응원하기 위해 마련된 사업이다.

특히 올해는 처음으로 정부24를 통한 온라인 신청을 도입해 시민 편의를 한층 높였다. 기존 방문 신청 방식과 병행해 운영되며, 학부모는 시간과 장소에 구애받지 않고 간편하게 신청할 수 있다.

지원 대상은 2026년 3월 3일 기준 동두천시에 주민등록을 두고 초등학교에 입학하는 신입생이며, 지원금은 1인당 10만 원을 지역화폐로 지급한다. 신청 기간은 2026년 3월 3일부터 9월 2일까지이며, 지급은 신청 확인 후 한 달 이내 순차적으로 이뤄질 예정이다.

온라인 신청은 정부24 홈페이지 또는 모바일 앱에서 '동두천시 입학축하금'을 검색해 진행할 수 있으며, 방문 신청은 주소지 관할 동 행정복지센터에서 가능하다.

박형덕 동두천시장은 "입학축하금 지원이 아이들에게는 설렘을, 학부모님들께는 실질적인 도움이 되길 바란다"라며 "정부24 온라인 신청 도입으로 더욱 편리한 행정서비스를 제공하겠다"라고 밝혔다.

한편 동두천시는 교육을 시정의 최우선 가치로 두고 다양한 교육지원 정책을 지속적으로 확대해 나가고 있다.





