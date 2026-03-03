의정부시, ‘시민계획단’ 출범…2040년 도시 미래상 시민이 직접 그린다

“의정부의 내일, 시민의 손으로”

의정부시 도시정책 시민계획단 본격 가동

경기 의정부시는 지난 2월 27일 시청 인재양성교육장에서 시민이 참여하는 도시 미래상과 장기 발전 방향을 논의하기 위한 '시민계획단' 위촉식을 개최하고 본격적인 활동을 시작했다.

의정부시가 지난 2월 27일 시청 인재양성교육장에서 ‘시민계획단’ 위촉식을 개최하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 시민계획단은 2025년 11월 착수한 도시기본계획 수립 용역과 병행해, 계획 초기 단계부터 시민 의견을 반영하기 위해 구성했다. 공개모집을 통해 선발된 38명의 시민위원은 고등학생부터 주부, 직장인 등 다양한 연령대와 지역을 고려해 선정됐다.

이날 행사는 위촉장 수여를 시작으로 도시기본계획의 개념과 시민계획단의 역할에 대한 교육, 향후 일정 및 운영 방향 안내 순으로 진행됐으며, (사)한국도시설계학회 주관으로 운영됐다.

시민계획단은 총 4개 분과(▲1분과 경제·산업 ▲2분과 교육·복지·안전 ▲3분과 문화·관광·역사 ▲4분과 도시·환경·경관)로 구성돼 총 4회 워크숍을 통해 의정부시의 장·단점을 분석하고 20년 후 도시 미래상을 위한 핵심 전략을 제안할 예정이다.

의정부시 관계자는 "의정부시의 장기적인 미래상을 구상하는 과정에 시민이 직·간접적으로 참여해 다양한 의견이 반영될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

시는 향후 주민공청회, 시의회 의견 청취, 전문가 자문, 시 도시계획위원회 자문, 경기도 도시계획위원회 심의 등 행정절차를 거쳐 2027년 10월 도시기본계획 승인을 목표로 추진할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



