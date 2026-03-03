"90분간 숙면 체험 하세요"…시몬스, '슬립 라운지' 프로그램 운영

전국 시몬스 갤러리에서 운영

원하는 매트리스에서 수면 체험

방문객에 수면 안대·슬리퍼 증정

시몬스가 매트리스 체험을 통해 수면 취향을 확인할 수 있는 '슬립 라운지' 프로그램을 플래그십 스토어인 시몬스 갤러리에서 운영한다고 3일 밝혔다.

시몬스가 숙면 힐링 프로그램 '슬립 라운지'를 운영한다고 3일 밝혔다. 시몬스 AD 원본보기 아이콘

'수면은 건강과 직결된다'는 인식 속에 숙면에 대한 관심이 커지면서 프리미엄 매트리스를 직접 경험해보고자 하는 고객들의 니즈를 반영한 것이다.

슬립 라운지는 직접 선택한 매트리스에서 여유로운 단잠을 누리도록 기획된 이색 무료 체험형 프로그램으로, 전국 23개 시몬스 갤러리에서 우선 진행된다.

체험은 약 1시간 30분간 이어지며 시몬스의 전문 수면 컨설턴트인 '슬립마스터'와 1:1 상담을 통해 자신의 수면 패턴, 체형, 선호하는 매트리스 경도 등을 확인한 후 자신에게 적합한 매트리스에서 '숙면 힐링'을 만끽할 수 있다.

보다 효과적인 체험을 위해 고객들에게 특별 제작한 슬리퍼와 수면 안대 등을 웰컴키트로 증정하며, 일부 스토어에서는 티 서비스 등도 추가 운영할 계획이다.

프로그램을 이용하려면 네이버에서 체험을 희망하는 갤러리 스토어를 검색한 후 원하는 시간과 인원에 맞게 예약하면 된다.

슬립 라운지를 운영하는 23개 시몬스 갤러리는 논현점을 포함한 테라스점·수원점·일산고양점·부천중동점·분당점·하남미사점·마포상암점·논현학동점·기흥점·광주상무점·평택고덕점·스타필드안성점·잠실점·강서목동점·강동둔촌점·세종점·대전둔산점·부산좌천점·부산해운대점·대구점·부산김해점·창원마산점이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>