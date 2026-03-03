양주시, ‘경기공동근로복지기금 제4호’ 조성 업무협약 체결

동두천시-연천군과 업무협약 체결

중소기업 노동자 복지 증진 공동기금 출범

경기 양주시가 동두천시, 연천군과 함께 최근 경기섬유종합지원센터에서 경기공동근로복지기금 제4호 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 경기도 김도형 노동국장과 강수현 양주시장, 허순 동두천시 부시장, 박종일 연천군 부군수, 정유진 의정부고용노동지청장, 3개 시군 참여기업 대표 및 근로자 대표 등 약 60여 명이 참석했으며, 협약식 추진경과 설명과 협약서 서명 순으로 진행됐다.

경기공동근로복지기금은 공공기관과 중소기업이 공동으로 기금을 조성해 협력업체 노동자의 복지를 지원하는 제도다. 중소기업 노동자의 생활 안정과 복지 향상을 목표로 하며, 공동 기금 방식으로 운영해 노동자에게 실질적인 복지혜택을 제공한다.

이번 협약은 경기도와 북부 3개 시군 간 연대를 통해 추진된 광역 협력 모델로서, 지방정부 간 협력을 바탕으로 보다 안정적이고 지속 가능한 노동복지 체계를 구축하는 데 큰 의미가 있다.

양주시 관계자는 "경기도와 북부 3개 시군이 뜻을 모아 노동자의 삶의 질을 높이는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 노동이 존중받는 도시, 기업과 노동자가 함께 성장하는 상생의 환경을 조성하는데 최선을 다하겠다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



