[특징주]미국·이란 전쟁에 항공주 하락…대한항공 7%↓

미국·이스라엘의 이란 공습과 호르무즈 해협 봉쇄로 유가 급등이 예상되면서 항공주의 주가가 하락했다.

3일 오전 9시36분 기준 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 25,950 전일대비 2,150 등락률 -7.65% 거래량 2,741,526 전일가 28,100 2026.03.03 10:06 기준 관련기사 대한항공, 2025년 탄소 42만t 감축… 운항 늘어도 배출은 줄었다대한항공·아시아나, '한 지붕' 앞두고 조직 융합에 총력[특징주]대한항공, 방산 경쟁력·합병 시너지 기대에 강세…신고가 전 종목 시세 보기 close 은 전일 대비 7.65%(2150원) 하락한 2만5950원에 거래되고 있다. 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 7,440 전일대비 320 등락률 -4.12% 거래량 82,205 전일가 7,760 2026.03.03 10:06 기준 관련기사 아시아나항공, 홍콩·푸껫 마일리지 전용기 68편 운항대한항공·아시아나, '한 지붕' 앞두고 조직 융합에 총력韓 항공사, 중국 노선 늘리자… 中 매체 "한중 경제 통합 위한 투자" 전 종목 시세 보기 close (-4.12%)과 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 300 등락률 -4.93% 거래량 345,774 전일가 6,090 2026.03.03 10:06 기준 관련기사 韓 항공사, 중국 노선 늘리자… 中 매체 "한중 경제 통합 위한 투자"항공·유통·화학 실적 개선…애경그룹 "재도약 발판"제주항공, 1년 만의 흑자전환…"아직은 신중해야"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close (-4.43%), 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 1,295 전일대비 42 등락률 -3.14% 거래량 516,579 전일가 1,337 2026.03.03 10:06 기준 관련기사 티웨이항공, SNS 소통 채널 다변화… 유튜브 구독자 153% 증가티웨이항공, 작년 영업손실 2655억원…고환율·고유가 적자폭 확대티웨이항공, 국내 LCC 최초 인천-자카르타 노선 취항 전 종목 시세 보기 close (-4.86%) 등도 전일 대비 주가가 떨어졌다.

항공주 주가가 급락한 이유는 세계 최대 원유 수송로인 호르무즈 해협의 봉쇄로 유가가 상승하며 연료비 부담이 커진 탓으로 분석된다. 호르무즈 해협은 사우디아라비아, 이란, 이라크, 아랍에미리트 등 주요 산유국의 수출 통로다.

서부텍사스원유(WTI)는 2일(현지시간) 기준 전장 대비 4.21달러(6.28%) 오른 배럴당 71.23달러에 마감했다. 같은 날 브렌트유는 4.87달러(6.68%) 오른 77.74달러에 거래를 마쳤다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>