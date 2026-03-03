본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[특징주]미국·이란 전쟁에 항공주 하락…대한항공 7%↓

황서율기자

입력2026.03.03 09:51

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미국·이스라엘의 이란 공습과 호르무즈 해협 봉쇄로 유가 급등이 예상되면서 항공주의 주가가 하락했다.


[특징주]미국·이란 전쟁에 항공주 하락…대한항공 7%↓
AD
원본보기 아이콘

3일 오전 9시36분 기준 대한항공 은 전일 대비 7.65%(2150원) 하락한 2만5950원에 거래되고 있다. 아시아나항공 (-4.12%)과 제주항공 (-4.43%), 티웨이항공 (-4.86%) 등도 전일 대비 주가가 떨어졌다.

항공주 주가가 급락한 이유는 세계 최대 원유 수송로인 호르무즈 해협의 봉쇄로 유가가 상승하며 연료비 부담이 커진 탓으로 분석된다. 호르무즈 해협은 사우디아라비아, 이란, 이라크, 아랍에미리트 등 주요 산유국의 수출 통로다.


서부텍사스원유(WTI)는 2일(현지시간) 기준 전장 대비 4.21달러(6.28%) 오른 배럴당 71.23달러에 마감했다. 같은 날 브렌트유는 4.87달러(6.68%) 오른 77.74달러에 거래를 마쳤다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

"배 타는데만 2시간"…영화 한 편에 뒤집힌 청령포, 단종 성지 북새통

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"부자 되려고 왔는데"…'꿈의 도시' 두바이 공격에 인플루언서들 혼란

졸음운전 차량에 쓰러진 16살 외동딸, 장기기증으로 6명에 새 삶 선물

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기