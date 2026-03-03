넥센타이어, BMW 'iX3' 신차용 타이어 '엔페라 스포츠' 공급

글로벌 카메이커와 OE 협력 강화

넥센타이어는 BMW 신형 'iX3'에 신차용(OE) 타이어로 '엔페라 스포츠'를 공급한다고 3일 밝혔다.

넥센타이어는 BMW 신형 'iX3'에 신차용(OE) 타이어로 '엔페라 스포츠'를 공급한다고 3일 밝혔다. 넥센타이어 AD 원본보기 아이콘

엔페라 스포츠는 고성능 차량에 맞춰 설계된 고성능 퍼포먼스 타이어로, 고속 주행 시에도 우수한 핸들링과 제동 성능을 제공한다. 고강도 내장재를 적용해 접지 압력과 하중을 고르게 분산, 최적화된 블록 디자인을 적용해 안정적인 제동력을 발휘한다. 디지털 시뮬레이션으로 설계된 배수 홈이 물을 효과적으로 배출해 젖은 노면에서도 안정적인 성능을 제공한다.

넥센타이어는 2012년 처음으로 해외 완성차 제조사에 신차용 타이어 공급을 시작한 후 BMW 그룹과 같은 프리미엄 브랜드를 비롯한 유수의 글로벌 완성차 제조사의 타이어 공급사로 자리매김했다.

지속적인 연구개발(R&D) 투자를 통해 최첨단 기술력을 갖춘 우수한 제품을 개발해 온 결과다. 넥센타이어는 신제품 개발부터 완제품 검사까지 다양한 영역에서 인공지능(AI)과 가상현실(VR) 기술을 적용하고 있다. 최근에는 국내 업계 최초로 '하이 다이나믹 드라이빙 시뮬레이터'를 도입해 가상 타이어 개발을 가속화하고 있다.

또 AI 기반 제품 검사 자동화 시스템을 도입해 타이어 생산 과정에서 제품 검사의 정밀도를 향상시켜 품질 경쟁력을 높이고 있다. 넥센타이어 관계자는 "지속적인 연구개발과 글로벌 완성차 제조사와의 협력 강화를 통해 프리미엄 제품을 제공할 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



