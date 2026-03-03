'의료 AI 연구' 손잡았다… UNIST·서울아산병원 업무협약

대학 고성능 AI 인프라·세계적 임상 노하우 융합



양자컴퓨팅 단계적 도입, 차세대 연산 기술 개발

UNIST가 서울아산병원과 손잡고 의료 인공지능(AI) 분야 혁신 연구를 위한 협력 체계를 구축한다.

UNIST는 3일 오전 서울아산병원 동관 대회의실에서 서울아산병원과 '의료 AI 연구 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 알렸다. 협약식에 박종래 UNIST 총장과 박승일 서울아산병원장을 비롯한 양 기관 주요 관계자들이 참석해 향후 협력 방향과 공동 연구 추진 방안을 논의했다.

이번 협약은 UNIST가 보유한 고성능 AI 컴퓨팅 인프라와 데이터 과학 역량을 서울아산병원의 풍부한 임상 경험 및 고품질 의료 데이터와 결합해 차세대 의료 AI 솔루션 개발을 가속화하기 위해 마련됐다. 동시에 안전하고 효율적인 데이터 기반 연구 환경을 조성하는 데에도 목적을 둔다.

두 기관은 ▲의료 AI 연구를 위한 데이터 활용 인프라 공동 구축 및 운영 ▲데이터 연구 운영위원회 공동 구성 ▲데이터 이용 및 지식재산권(IP)에 대한 포괄적 공동 계약 체결 ▲연구자 대상 인프라 상호 우선 사용 권한 부여 ▲국책과제 공동 수주 및 학술대회·심포지엄 공동 개최 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

특히 실질적인 연구 성과 도출을 위해 핵심 자원을 적극 연계한다. UNIST는 대규모 의료 데이터 분석을 위한 저장·처리 시스템과 초대형 AI 모델 학습·개발용 대용량 GPU 자원을 서울아산병원 연구자에게 지원한다. 향후에는 양자컴퓨팅 등 차세대 연산 기술까지 적용 범위를 단계적으로 확대할 방침이다.

서울아산병원은 UNIST 연구자에게 원내 연구 기반과 의료 데이터를 개방하고 안전한 연구 수행을 위한 외부 접속 전용망(VPN)과 초기 모델 검증·탐색을 위한 파일럿 연구용 GPU 자원을 제공한다. 이를 통해 임상 현장에서 즉시 활용 가능한 의료 AI 모델의 개발과 검증이 가능해질 것으로 기대된다.

박종래 총장은 "AI와 바이오메디컬 역량을 결합한 융합 연구는 미래 정밀의료 발전의 중요한 토대가 될 것"이라며 "기초과학, 데이터 과학, 컴퓨팅 기술을 임상 역량과 연계해 실질적인 성과를 창출하겠다"고 말했다.

박승일 원장은 "세계적 수준의 임상 데이터와 최첨단 AI 기술력이 결합해 의료 현장의 혁신을 이끄는 계기가 될 것"이라며 "차세대 의료 AI 솔루션을 성공적으로 접목해 보다 정확하고 안전한 맞춤형 의료 서비스를 제공하겠다"고 힘줬다.





