평창군, 어업인 수당 지원사업 신청 접수…어가 당 70만원 지급

이종구기자

입력2026.03.03 09:39

강원도 평창군은 어업인의 소득 안정과 어업의 공익적 기능 유지 및 증진을 위해 오는 2026년 3월 3일부터 13일까지 10일간 '2026년 어업인 수당 지원사업'을 신청받는다.

평창군청 전경.

평창군청 전경.

이번 지원사업은 수산자원 감소와 경영비 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 어업인들의 경제적 부담을 완화하고, 지속 가능한 어업 환경을 조성하기 위해 마련되었다.


신청 대상자는 2023년 12월 31일부터 신청일 현재까지 평창군 내에 거주하며, 어업경영체 등록을 유지하고 있는 어업인 대상으로, 군은 신청 접수 후 자격요건 검토 및 결격사유 확인 등 엄격한 심사 과정을 거쳐 최종 지급 대상자를 선정할 방침이다.

최종 선정된 어업인에게는 어가당 70만원 상당의 '평창사랑상품권'이 지급되며, 어업인들의 가계에 보탬이 되는 것은 물론, 지역 상품권 사용을 통해 침체한 지역 골목상권 활력을 불어넣는 일거양득의 효과를 거둘 것으로 기대된다.


박미경 군 축산농기계과장은 "이번 어업인 수당 지원이 고물가와 기후 변화로 고군분투하는 어업인들에게 실질적인 도움이 되길 바라며, 어업인들의 권익 증진을 위한 다양한 지원책을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.


수당 신청을 희망하는 어가는 신청서를 작성해 평창군 농업기술센터 축산농기계과를 방문하여 제출하면 된다.




평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
