동원그룹, 美 애너하임 국제 자연식품 박람회 참가

"발효 접목한 K-푸드로 글로벌 식탁 공략"



동원그룹이 3일부터 6일(현지시간)까지 미국 캘리포니아주 애너하임 컨벤션센터에서 열리는 '국제 자연식품박람회(NPEW 2026)'에 참가한다.

동원그룹은 자연과 유기농, 건강을 주제로 한 세계 최대 규모의 식품 박람회인 국제 자연식품 박람회에 참가한다고 3일 밝혔다. 이번 박람회에는 북미·유럽·아시아 130여개 국의 3000여개 기업이 참여하고 8만명 이상이 참관할 것으로 보인다.

동원F&B와 동원홈푸드는 음료와 소스 등 수출 전략 품목을 체험할 수 있는 전시 부스를 마련해 글로벌 바이어·소비자와의 접점 확대에 나선다. 동원그룹의 부스는 글로벌 식품 기업들이 밀집한 메인관 A홀에 자리 잡았다.

동원F&B는 차(茶) 가공음료와 김을 앞세워 글로벌 시장 공략에 나섰다. 건강한 음료를 찾는 글로벌 바이어들을 겨냥해 천혜의 녹차 특산단지 전남 보성의 유기농 찻잎으로 만든 '동원 보성말차'를 선보이며 대한민국의 청정 해역에서 자란 '양반김'도 전시한다. 국내 조미김 시장 1위 양반김은 현재 미국, 일본, 태국 등 30여개국으로 수출 중이며 김부각 등 간식류로 제품군을 확대하고 있다.

동원홈푸드는 '건강하고 맛있는 K-소스'라는 콘셉트로, '비비드키친(VIVID KITCHEN)'의 다양한 소스 제품들을 선보인다. 한국의 '발효 원료'를 기반으로 맛을 낸 한국식 치킨소스 4종을 비롯해 국제 우수 미각상을 수상한 '김치 살사', 아마존에서 인기 품목으로 자리 잡은 스위트칠리 소스, 한국에서 2000만개 이상 판매된 저칼로리 소스 등을 전시한다.

소스 외에도 최근 LA 코스트코 로드쇼에서 많은 관심을 받은 '제로슈거 에이드'와 제로슈거 소스가 담긴 비빔밥 등도 알릴 계획이다. 비비드키친은 지난해 미국 아마존서 판매를 시작해 1년간 600%의 성장을 기록하기도 했다.

동원그룹은 현지 마케팅과 글로벌 네트워크 강화에도 집중한다. 미국 현지 인플루언서와 협업해 글로벌 소비자들에게 동원 보성말차, 비비드키친 소스 등 K-푸드 제품을 알릴 예정이며 동시에 바이어들과의 적극적인 상담을 통해 주요 유통 채널을 확대할 계획이다.





