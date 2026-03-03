본문 바로가기
교원 빨간펜, '퍼펙트 문해' 애니 디바이스 도입

최호경기자

입력2026.03.03 09:25

학습자 개인 기기에 앱 설치 후 학습 가능

교원 빨간펜은 유초등생 대상 문해력 강화 프로그램 '초등 읽기 프로젝트 퍼펙트 문해(퍼펙트 문해')가 애니 디바이스 서비스를 도입한다고 3일 밝혔다.


교원 빨간펜은 학습 기기 선택의 폭을 넓히고, 유연한 학습 환경 제공을 위해 이번 서비스를 선보이게 됐다. 그동안 '퍼펙트 문해' 학습은 전용 기기에서만 가능했지만, 학습 앱만 설치하면 본인이 소유한 기기에서도 학습이 가능하다.

퍼펙트 문해 애니 디바이스 이미지. 교원그룹

교원 빨간펜은 추후 개발될 신규 학습 프로그램에도 애니 디바이스 서비스를 점진적으로 적용해 나갈 계획이다.


'퍼펙트 문해'는 예비 초등생부터 초등생 전 학년을 대상으로 한 문해력 프로그램이다. 문해력 역량을 쌓을 수 있도록 매주 한 권의 도서를 읽은 후 전용 앱을 통해 ▲읽기 유창성 ▲독해 전략 ▲어휘력을 고루 함양할 수 있도록 커리큘럼이 구성됐다.


교원 빨간펜 관계자는 "이번 도입을 기점으로 신규 학습 프로그램 전반으로 애니 디바이스 환경을 확대해 더 많은 학습자가 이용할 수 있도록 서비스 범위 확장을 검토해 나갈 계획"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

