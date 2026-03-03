아우디 코리아, 신임 마케팅 총괄에 이규희 상무 선임

글로벌 브랜드 전략 전문가

아우디 코리아는 신임 마케팅 커뮤니케이션 총괄 임원으로 이규희 상무를 선임했다고 3일 밝혔다. 이 상무는 브랜드 전략을 비롯해 마케팅 커뮤니케이션, 디지털 및 콘텐츠 전략, 고객 경험을 포함한 마케팅 전반을 총괄하게 된다.

이규희 아우디 코리아 마케팅 커뮤니케이션 상무.

이 상무는 글로벌 자동차와 퍼포먼스 브랜드에서 폭넓은 경험을 쌓은 브랜드 전략 전문가다. 폭스바겐 그룹 차이나에서 브랜드 매니지먼트 디렉터, 마케팅 디렉터, 브랜드 이노베이션 프로젝트 하우스 총괄 등을 수행했다. 프랑스 고성능 스포츠카 브랜드 알핀에서는 아시아·태평양 및 중동 지역 마케팅·커뮤니케이션 디렉터를 맡아 핵심 시장의 마케팅 전략을 총괄했다.

또 글로벌 크리에이티브 에이전시와 전략 컨설팅 분야에서도 폭넓은 실무 경험을 보유하고 있으며, 자동차, 럭셔리, 전자 산업 등 다양한 분야에서 대규모 프로젝트를 성공적으로 이끈 것으로 평가받고 있다.

스티브 클로티 아우디 코리아 사장은 "이 상무의 글로벌 관점과 전략적 전문성은 아우디 브랜드를 한 단계 더 도약시키는 데 중요한 역할을 할 것"이라며 "한국 고객과 접점을 더욱 강화하고, 아우디의 프리미엄 가치를 공고히 해 나가겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



