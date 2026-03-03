본문 바로가기
강북삼성병원 이원영 교수, 대한내분비학회 차기 이사장 선출

정동훈기자

입력2026.03.03 09:21

강북삼성병원 내분비내과 이원영 교수가 지난달 24일 서울 용산구 백범기념관에서 열린 2026년 대한내분비학회 평의원회에서 차기 대한내분비학회 이사장으로 당선됐다.


임기는 내년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 2년이다.

강북삼성병원 내분비내과 이원영 교수. 강북삼성병원

강북삼성병원 내분비내과 이원영 교수. 강북삼성병원

대한내분비학회는 1982년 설립돼 당뇨병, 갑상선 질환을 비롯한 각종 내분비 질환에 대한 연구를 진행하는 학회로, 국내외 학술대회 개체, 학술지 및 교육 콘텐츠 발간, 임상 진료 지침 및 가이드 개발, 학술 활동 지원 등 다양한 사업을 통해 내분비 및 대사 의학의 중심적 역할을 수행하고 있다.

내분비내과 이원영 교수는 "대한내분비학회가 내분비 분야 글로벌 선두 그룹으로서 역할을 할 수 있도록 발전시키고자 하며, 후학 세대를 위한 학회, 환자분들께 다가가는 학회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 당선 소감을 전했다.


한편 이원영 교수는 강북삼성병원 내과부장, 당뇨전문센터장, 대한민국 의학한림원 정회원으로 활동하고 있으며, 대한심뇌혈관질환예방학회 회장을 역임했다. 또한 대한내분비학회 해외논문상, 공로상, 연구본상, 남곡학술상 등을 수상한 바 있다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
