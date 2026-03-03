거점기업에 5000억원 푼다… 박형준 부산시장 "안심하고 투자하는 도시로"

부산·영남권 거점기업 육성 지원 MOU



중소기업 자금애로 해소·잠재기업 육성

부산시가 지역 중소기업의 자금난 해소와 성장기업 육성을 위한 대규모 금융지원에 나선다.

부산시는 3일 오전 11시 시청 국제의전실에서 '부산·영남권 거점기업 육성 지원'을 위한 업무협약을 체결한다고 알렸다. 협약식에 박형준 시장을 비롯해 부산상공회의소 양재생 회장, 기술보증기금 이상창 상임이사, 신용보증기금 채병호 상임이사, 하나은행 이호성 은행장과 지역 기업 대표 등이 참석한다.

이번 협약은 성장 잠재력이 높은 지역 중소기업을 체계적으로 육성하고 자금 애로를 겪는 기업에 실질적인 금융지원을 확대하기 위해 마련됐다. 부산시를 중심으로 부산상공회의소, 신용보증기금, 기술보증기금, 하나은행이 참여해 지역 기업 지원을 위한 협력체계를 구축한다.

협약에 따라 총 5000억원 규모 중소기업 정책자금이 조성돼 본격 지원에 들어간다. 부산시는 2.0% 이차보전을 지원하고, 부산상공회의소는 회원사를 대상으로 금융지원 사업 안내와 추천을 맡는다. 기술보증기금과 신용보증기금은 출연금 기반 신용보증을 제공하며 하나은행은 특별출연과 우대금리를 지원한다.

기업당 최대 30억원까지 자금 지원이 가능하며 이차보전 지원 한도는 8억원으로 설정했다. 특히 부산시는 지난해 1.5%였던 이차보전율을 올해 2.0%로 상향해 기업의 금융 부담을 한층 완화했다.

상환 조건은 3년 만기다. 2년 거치 후 1년 분할상환 또는 3년 거치 후 일시상환 방식 가운데 기업이 자금 운용 상황에 맞춰 선택할 수 있도록 설계해 경영 안정성을 높였다.

시는 이번 협약을 계기로 금융·보증기관과 협력을 강화하고 기술력과 성장 가능성을 갖춘 유망기업을 적극 발굴해 부산·영남권을 대표하는 거점기업으로 육성할 계획이다. 이를 통해 지역 산업생태계 경쟁력을 높이고 기업 투자 확대와 고용 창출로 이어지는 선순환 구조를 구축한다는 구상이다.

부산시는 지난해 중소기업·소상공인 경영 안정과 지역경제 활성화를 위해 2조330억원 규모의 정책자금을 지원했다. 올해도 추가경정예산 편성을 통해 정책자금 지원 규모를 지난해 이상으로 확대할 방침이다.

박형준 시장은 "지난해 부산 중소기업 수출이 역대 최고치인 84억4000만달러를 달성하는 등 성장 흐름을 이어가고 있다"며 "이번 협약을 계기로 기업이 안심하고 투자하고 성장할 수 있는 환경을 조성해 부산을 영남권 경제를 선도하는 중심도시로 만들겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



