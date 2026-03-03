본문 바로가기
국민건강보험공단, 美 'LACP 비전 어워드' 대상 수상

조인경기자

입력2026.03.03 09:16

시계아이콘00분 31초 소요
지속가능경영보고서, 세계 상위 100대 보고서 선정

국민건강보험공단은 미국 커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 'LACP 비전 어워드'에서 공단의 지속가능경영보고서가 최고 등급인 '플레티넘 대상(Platinum Award)'을 수상했다고 3일 밝혔다.


LACP 비전 어워드 대상(플레티넘) 인증서. 국민건강보험공단.

LACP 비전 어워드 대상(플레티넘) 인증서. 국민건강보험공단.

원본보기 아이콘

LACP가 주관하는 'LACP 비전 어워드'는 2001년부터 매년 전 세계 정부기관 및 기업 등을 대상으로 연차보고서, 지속가능경영보고서 등을 평가하는 대회로, 세계 1000개 이상의 기업이 참여하고 있다.

공단은 LACP 비전 어워드의 8개 항목 중 ▲정보 명확성 ▲보고서 구성 ▲이해관계자 대상 메시지 ▲창의성 ▲표지 디자인 ▲첫인상 ▲재무정보의 7개 항목에서 만점을 받아 총 99점(100점 만점)으로 대상을 수상했으며, 세계 상위 100대 보고서에도 선정됐다.


2020년 '사회책임경영보고서'를 시작으로 올해 네 번째 발간된 지속가능경영보고서는 건보공단의 환경·사회·투명(ESG) 경영 방침을 강조하며 국제 기준을 준수해 작성됐다. 이번 수상으로 공단은 ESG 경영 실천을 바탕으로 지속 가능한 경영 성과를 세계적으로 인정받게 됐다.


정기석 건보공단 이사장은 "이번 수상은 지속 가능한 경영 원칙을 적극 실천하는 공단의 노력이 세계적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 더 나은 미래를 위한 사회적 가치 창출과 환경적 기여를 이어 나가겠다"고 말했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
