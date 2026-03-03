[오늘의신상]"당 낮췄다" 오리온, '마켓오네이처 한끼바 치즈맛' 출시

오리온은 '마켓오네이처 한끼바 치즈맛'을 출시한다고 3일 밝혔다.

이 제품은 오븐에 구워 만든 베이크드 타입으로, 당 함량을 낮추면서 단백질과 식이섬유를 균형 있게 담은 것이 특징이다. 출근길 간편식이나 운동 후 보충식으로 즐길 수 있도록 기획했다.

제품 1개(40g) 기준 당 함량은 1.9g으로, 방울토마토 3개 분량 수준이다. 단백질은 6g(달걀 1개 분량), 식이섬유도 6g(사과 1개 수준)을 담았다. 여기에 프리·포스트바이오틱스를 포함한 멀티바이오틱스를 더해 장 건강까지 고려했다는 게 회사 측 설명이다.

식감에도 공을 들였다. 카망베르 치즈와 체더치즈, 아몬드를 넣은 반죽을 숙성한 뒤 오븐에 구워 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 빵 같은 식감을 구현했다.

오리온 관계자는 "맛과 식감을 살리면서도, 당은 낮추고 영양 균형까지 고려해 설계한 제품"이라며 "바쁜 일상 속에서 간편하게 맛있고 건강한 한 끼를 찾는 소비자들에게 만족스러운 대안이 될 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



