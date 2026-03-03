앱클론 "파트너사 헨리우스, AC101 임상 3건 확대"

HER2 양성 유방암 1차 치료 2·3상 첫 환자 투약

HER2-low·위암 3상 병행 개발 가속

앱클론 앱클론 174900 | 코스닥 증권정보 현재가 64,300 전일대비 2,500 등락률 +4.05% 거래량 166,543 전일가 61,800 2026.03.03 09:55 기준 관련기사 앱클론 "관리지정 종목 해제 요건 충족"앱클론, 'HER2 어피바디 스위처블 CAR-T' 美 특허 등록앱클론 "HER2 양성 위암 무진행 생존율 3배 향상" 전 종목 시세 보기 close 은 파트너사 헨리우스가 HER2 표적 항체 AC101(HLX22)의 임상시험이 3건으로 확대됐다고 3일 밝혔다.

앱클론 기업 로고 이미지. 앱클론 AD 원본보기 아이콘

앱클론에 따르면 최근 헨리우스는 HER2 양성 유방암 1차 치료를 목표로 AC101과 자사 HER2 ADC 'HLX87'을 병용하는 2/3상 임상에서 첫 환자 투약을 시작했다. 기존 위암 중심이던 개발 전략을 유방암 1차 치료 영역으로 넓힌 것이다.

HER2-low, HR 양성 국소 진행성 또는 전이성 유방암 환자를 대상으로 한 2상 임상도 진행 중이다. AC101을 표준 치료 또는 T-DXd와 병용하는 방식이다. 해당 임상은 지난해 개시됐으며 중국에서 환자 등록을 마쳤다.

이와 함께 AC101은 위암 1차 치료 글로벌 3상(HLX22-GC-301)도 미국, 중국, 일본, 한국, 호주, 남미 등에서 진행 중이다. 헨리우스는 올해 1월 JPM 컨퍼런스에서 투여 진행률이 40%를 넘었다고 밝힌 바 있다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>