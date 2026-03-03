[미국-이란 전쟁]美국민 10명 중 6명 "이란 공격 부정적…파병 반대"

CNN·WP 여론조사

56% "전쟁 장기화 전망"

미국 국민 10명 중 약 6명이 도널드 트럼프 미 대통령의 이란 공격을 지지하지 않으며, 이란 파병에도 반대하는 것으로 나타났다.

2일(현지시간) CNN 뉴스가 여론조사업체 SSRS를 통해 대이란 공격이 시작된 지난달 28일부터 이달 1일까지 미국 성인 1004명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 59%가 이란 공격 결정을 지지하지 않는다고 답했다. 찬성 의견은 41%로 집계됐다.

이란 현지 파병에 반대한다는 응답자는 60%에 달했지만, 파병에 찬성하는 의견은 12%에 불과했다. 전체 응답자의 39%는 미국이 군사력을 사용하기 전에 외교적 노력이 불충분했다고 답했다. 27%만 충분한 외교적 노력을 기울였다고 했다.

응답자들은 트럼프 대통령의 상황 통제 능력에 대해 의구심을 보였다. '트럼프 대통령이 이란에서 얼마나 올바르게 군사적 결정을 내릴 것 같으냐'는 질문에는 59%가 부정적인 답변을 했다. '트럼프 대통령이 이란 상황 통제에 명확한 계획이 있다고 보느냐'는 질문에는 60%가 '그렇지 않다'고 답했다.

향후 정세는 부정적으로 전망하는 의견이 다수다. 이번 군사 작전으로 인해 미국에 더 큰 위협이 생길 것이라는 응답은 54%, 위협이 줄어들 것이라는 관측은 28%였다. 트럼프 대통령은 이날 인터뷰에서 이란과 전쟁이 4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 응답자들은 56%가 장기화를 전망했다.

워싱턴포스트(WP)가 이날 발표한 긴급 여론조사 결과도 비슷하다. WP는 지난 1일 미국인 1003명에게 문자메시지를 보내 의견을 조사했다. 응답자의 52%가 트럼프 대통령의 이란 공습 명령에 반대한다고 답했으며, 39%만 지지한다고 밝혔다. 특히 '강력히 반대한다'는 응답자는 39%로 '강력히 지지한다'(22%)는 의견을 웃돈다.

대이란 군사 공격 지속 여부에 대한 질문에는 47%가 '중단해야 한다'고 했으며, 25%만 '계속하라'고 답했다. 응답자의 74%는 이란과의 전면전 가능성을 우려하고 있으며, 25%만 '그렇지 않다'고 했다. 특히 '매우 우려한다'는 의견은 40%에 달한다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



