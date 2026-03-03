아이오페, 세포라 입점…북미 시장 공식 진출

3월부터 미국 세포라 온·오프라인 동시 론칭

아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 145,900 전일대비 5,500 등락률 -3.63% 거래량 105,003 전일가 151,400 2026.03.03 09:52 기준 관련기사 설화수 '진설', 호텔에서 만나다…포시즌스 서울과 웰니스 협업[오늘의신상]붓기개선·수분공급 '원샷'…프리메라 '워터리 겔 마스크'[오늘의신상] 12시간 지속되는 컬러와 보습…라네즈, '주스팝 박스 립 틴트' 출시 전 종목 시세 보기 close 의 아이오페가 세계 최대 화장품 편집숍인 세포라(Sephora) 온·오프라인 전 채널에 입점하며 북미 시장에 공식 진출한다고 3일 밝혔다.

아이오페는 3월부터 미국 전역 세포라 오프라인 매장과 온라인 플랫폼에 입점해 '클리니컬 그레이드(Clinical Grade)' 스킨케어를 선보인다. 글로벌 대표 뷰티 유통 채널인 세포라와의 파트너십을 기반으로 북미 시장에서 기술력 중심의 고효능 안티에이징 브랜드로 자리매김하고, 북미를 시작으로 글로벌 안티에이징 시장 공략에 나설 계획이다.

아이오페, 브랜드 이미지. 아모레퍼시픽 AD 원본보기 아이콘

이번 북미 시장에서 주력으로 선보이는 'XMD 스템3 클리니컬 리커버리 세럼'과 '레티놀 레티젝션™ 세럼'은 특수관리와 1:1 비교한 인체적용시험을 통해 피부과 급 효능을 입증한 제품이다.

'XMD 스템3 클리니컬 리커버리 세럼'은 PDRN H.A.™ 복합체를 92.3% 고함량 적용해 수분 볼륨과 모공 슈링킹 개선 효과를 확인했으며, '레티놀 레티젝션™ 세럼'은 300만개의 스피큘에 레티놀을 담아 1회 사용만으로도 탄력, 주름, 모공 개선 효과를 확인했다.

이와 함께 피부 속 도달율을 높여 콜라겐 생성을 강화한 '레티놀 슈퍼 바운스 세럼', 아모레퍼시픽 역대 최고 함량의 순수 비타민C를 담은 '비타민C 엑스퍼트 40% 마스크 컨센트레이트', 피부 심층과 표층 듀얼 리페어 효능을 선사하는 'PDRN 카페인 샷 앰플' 등 고효능 안티에이징 라인업을 선보이며 북미 프리미엄 스킨케어 시장 공략에 나선다.

김종하 아모레퍼시픽 액티브 뷰티 유닛 전무는 "아이오페는 30년간 축적한 레티놀 및 피부과학 연구 기술력을 기반으로 고효능 안티에이징 솔루션을 선보이며 차별화된 경쟁력을 구축해 왔다"며 "세포라 입점을 계기로 북미 시장에서도 클리니컬 그레이드 스킨케어 브랜드로서의 입지를 다져 나가겠다"고 말했다.

한편, 1996년에 론칭한 아이오페는 레티놀 화장품 안정화에 성공하며 안티에이징 시장을 선도하고 있는 브랜드다. 현재까지 총 26건의 특허를 보유하고 43편의 연구 논문 발표하는 등 지난 30년간 축적한 피부과학 연구 역량을 기반으로 안티에이징 기술을 고도화해 왔다. 최근에는 고기능성 솔루션을 선보이며, 검증된 피부 효능을 제공하는 등 클리니컬 그레이드 스킨케어로 영역을 확장하고 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>