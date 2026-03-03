삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업

금융권 최대 스타트업 협업 프로그램

3일부터 참가사 모집…민관 '오픈이노베이션' 기회

삼성 금융관계사들이 스타트업과 손잡고 미래금융 혁신을 위한 여정에 나선다.

삼성금융네트웍스(삼성생명·화재·카드·증권)는 삼성벤처투자와 '2026 삼성금융 C-랩 아웃사이드'를 공동 개최한다고 3일 밝혔다.

다음 달 5일까지 공식 홈페이지를 통해 참여 스타트업을 모집하며, 심사를 거쳐 오는 5월 중순 본선 진출 스타트업을 선정한다. 이후 5개월간 삼성금융 임직원과 솔루션 공동 개발 및 사업모델 검증에 돌입해 각 금융사별 최우수 스타트업을 가려 10월 최종 발표회를 진행할 예정이다.

모집 분야는 ▲삼성금융 통합 플랫폼 모니모에 구현 가능한 서비스 및 기술을 제안하는 공통과제 ▲각 금융사에서 제시하는 개별과제(AI·핀테크·로보틱스·모빌리티·헬스케어) ▲새로운 사업 아이디어 등을 제안하는 자유주제로 구분된다.

본선 진출 스타트업엔 3000만원의 사업화 지원금이 기본 제공되며 각 금융사별 최우수 스타트업엔 1000만원의 추가 시상금과 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 출품을 지원한다. 특히 올해는 서울시 및 서울경제진흥원(SBA)과 협력해 서울시 소재 기업엔 각 1000만원의 특별지원금과 더불어 9월 열리는 글로벌 스타트업 축제 '트라이 에브리씽' 부스 운영 기회가 주어진다.

단순 협업을 넘어 스타트업의 실질적 성장을 위해 삼성벤처투자가 후속 투자를 검토할 예정이며, 별도 심사를 거쳐 중소벤처기업부의 민·관협력 오픈이노베이션 지원사업에 출품할 스타트업도 선정한다.

삼성금융 C-랩 아웃사이드는 2019년 시작 후 6년간 2000여개 스타트업이 참여하며 금융권 최대 규모의 오픈 이노베이션 프로그램으로 자리 잡았다.

프로그램 이후 삼성금융과 본선 진출 스타트업 간의 협력도 계속 이어지고 있다.

삼성생명은 '셀렉트스타'와 생명보험업에 활용 가능한 AI 모델을 평가·선별하는 솔루션을 개발 중이며 삼성화재는 '사이버라이트(Cyberwrite)'의 사이버리스크 평가 솔루션을 사이버보험 마케팅 및 심사 업무에 활용 중이다.

삼성카드는 '고스트패스'와 함께 미래 결제 수단 가능성이 있는 생체정보 기반 안면 결제 프로세스를 검증했으며, 삼성증권은 '필상'과 온라인 사칭 사이트 및 불법 리딩방을 탐지하는 솔루션을 고도화해 투자자 보호에 활용할 계획이다.

삼성금융 관계자는 "급변하는 금융 환경 속에서 스타트업 특유의 유연함과 혁신 DNA는 삼성금융의 미래를 여는 핵심 동력"이라며 "여러 특전이 더 많아진 올해, 미래 금융으로 함께 나아갈 혁신 스타트업들의 적극적인 참여를 기다린다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



