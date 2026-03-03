HK이노엔 헛개수, 블리자드 '월드 오브 워크래프트'와 특별 이벤트

컨디션몰서 헛개수 패키지 구매 시 '탈 것' 아이템 증정

HK이노엔 HK이노엔 195940 | 코스닥 증권정보 현재가 52,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 54,000 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"HK이노엔, 케이캡 글로벌 확장…목표가↑"'케이캡 효과' 증명한 HK이노엔, 다음 무대는 미국HK이노엔 비원츠, '100만 세럼스틱' 새 얼굴로 NCT 태용 발탁 전 종목 시세 보기 close 이 블리자드 엔터테인먼트의 대표 다중 접속 역할 수행 게임(MMORPG) '월드 오브 워크래프트(WoW)'와 특별 이벤트를 진행한다고 3일 전했다.

HK이노엔이 블리자드 엔터테인먼트의 대표 다중 접속 역할 수행 게임(MMORPG) '월드 오브 워크래프트(WoW)'와 특별 이벤트를 진행한다.

HK이노엔은 헛개수 브랜드 경험을 강화하기 위해 월드 오브 워크래프트 신규 확장팩 '한밤(Midnight)'의 전 세계 동시 출시 일정(한국시간 기준 3월 3일)에 맞춰 이번 이벤트를 기획했다. 네이버 스마트스토어 '컨디션몰'에서 헛개수 30병 패키지를 구매한 모든 고객에게 이번 기회를 통해서만 획득할 수 있는 특별 게임 아이템 쿠폰을 증정한다. 이벤트는 이달 3일부터 준비된 물량이 소진될 때까지 진행된다.

증정 아이템은 탈 것 '증오벼림 불꽃이륜차'로 한국에서는 처음으로 공식 제공되는 만큼 월드 오브 워크래프트 유저들의 큰 관심을 불러모을 예정이다. 쿠폰은 월드 오브 워크래프트: 한밤에서 사용할 수 있으며 등록 기간은 다음달 30일까지다.

HK이노엔 음료마케팅팀 헛개수 담당자는 "오랜 시간 사랑받아온 헛개수와 월드 오브 워크래프트의 공통점은 높은 브랜드 로열티"라며 "이번 협업을 통해 3040세대 소비자들과의 접점을 더욱 확대하고, 두 브랜드의 시너지 효과를 극대화하겠다"고 전했다.

헛개수는 100% 국산 헛개나무열매로 만들어 갈증을 풀어주는 헛개음료다. 2021년부터 다양한 게임 회사들과 지속적인 협업을 진행하며 브랜드 이미지를 환기시키고 있다. 최근 진행했던 협업 이벤트에서는 이틀 만에 이벤트 물량이 전량 소진되는 등 소비자들의 뜨거운 반응을 얻었다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



