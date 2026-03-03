기보, 중기부·벤처기업협회와 'AX혁신지수' 자가진단 서비스 시작

벤처기업 대상 AI 전환 수준 점검

기술보증기금은 중소벤처기업부, 벤처기업협회와 협력해 중소벤처기업을 대상으로 'AX혁신지수' 자가진단 서비스를 실시한다고 3일 밝혔다.

AI 기반 경영환경 변화가 가속화되는 가운데, 중소벤처기업의 AI 전환(AX)을 촉진하고 기업이 스스로 전환 수준을 손쉽게 파악해 향후 전략을 수립할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

기보가 개발한 AX혁신지수는 ▲전략·의지 ▲자원·조직 ▲기술·데이터 ▲활용·성과 등 4개 영역, 12개 세부 지표로 구성된다. 대내외 전문가 의견 수렴과 계층분석을 통해 지표별 가중치를 산정했다. 진단 결과는 종합점수와 항목별 리포트 형태로 제공된다.

기업들은 AI 전환 성숙도를 ▲기초 ▲준비 ▲구축 ▲확산 ▲선도 등 5단계로 확인하고, 개선이 필요한 영역을 객관적으로 파악할 수 있다.

이번 서비스는 4일부터 13일까지 운영되며, 참여 기업의 자가진단 데이터를 분석한 1차 결과는 오는 4월 중 발표될 예정이다.

중기부는 중소벤처기업의 AX 기반 조성과 문화 확산을 위한 정책 방향을 제시하고, 벤처기업협회(벤처기업확인기관)는 전국 3만8500여 개 벤처기업을 대상으로 서비스 안내와 홍보를 담당한다.

기보는 회원가입 없이 이용 가능한 웹 기반 자가진단 서비스를 개발·운영하고, 기업에게 진단 결과를 제공해 향후 전략 방향을 제시하는 역할을 수행한다.

중기부는 이번 진단 결과를 면밀히 분석해 현장 수요를 반영한 맞춤형 지원 정책을 마련하기로 했다.

이재필 기보 이사는 "중소벤처기업은 국가 경제의 미래 가치를 창출하는 핵심 주체로, AI 기반 경쟁력 확보는 선택이 아닌 필수 과제"라며 "기보는 정부 및 유관기관과의 협력을 강화해 현장 중심의 지원체계를 고도화하고, AX 문화 확산과 벤처 생태계의 질적 성장을 체계적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.





