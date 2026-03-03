본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

한국도자재단, 경기도자비엔날레 국제공모전 1차 접수 마감…23대 1 경쟁률 기록

이종구기자

입력2026.03.03 08:36

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

77개국 도예작가 1050명 참여
전 세계 관심 속 1397점 접수
1차 온라인 심사 수상작 60점 선정
7월 2차 현장 실물 심사로 최종 순위 결정

한국도자재단이 '2026 경기도자비엔날레 국제공모전' 1차 온라인 접수를 마감한 결과, 전 세계 77개국 1050명의 작가가 총 1397점을 출품해 23대 1의 경쟁률을 기록했다고 3일 밝혔다.

2024경기도자비엔날레 국제공모전 대상 위 매트 웨델(미국), 결실結實의풍경. 한국도자재단 제공

2024경기도자비엔날레 국제공모전 대상 위 매트 웨델(미국), 결실結實의풍경. 한국도자재단 제공

AD
원본보기 아이콘

'경기도자비엔날레 국제공모전'은 도자예술의 미래를 제시하는 세계적 규모의 전시 교류 무대로 국내외 신진 작가의 등용문으로 꼽힌다.


대륙별 참여국은 ▲유럽 36개국 ▲아시아 13개국 ▲북미 2개국 ▲남미 10개국 ▲중동 8개국 ▲아프리카 6개국 ▲오세아니아 2개국 등 총 77개국이다. 출품 작품은 ▲아시아 759점 ▲유럽 399점 ▲아메리카 169점 ▲중동 44점 ▲아프리카 15점 ▲오세아니아 11점으로 집계됐다.

1차 온라인 작품 심사는 4월 초까지 진행되며, 총 60점의 수상작을 선정할 예정이다. 심사는 11명의 심사 위원이 맡으며, 공정성 확보를 위해 심사 위원 명단 및 심사 과정은 최종 결과 발표 시까지 비공개로 운영된다. 이후 오는 7월 2차 현장 실물 심사를 거쳐 수상작의 최종 순위가 결정된다.


이번 공모전의 총상금은 1억5000만원으로, 대상 수상자에게는 6000만원, 우수상 수상자에게는 각 1000만원의 상금과 특전이 수여된다. 온라인 심사를 통과한 수상작 60점은 '2026 경기도자비엔날레' 기간을 포함해 2027년 2월 중순까지 경기도자미술관에서 전시된다.

2024경기도자비엔날레 국제공모전 우수상 김아영(한국), 조룡복원도. 한국도자재단 제공

2024경기도자비엔날레 국제공모전 우수상 김아영(한국), 조룡복원도. 한국도자재단 제공

원본보기 아이콘

류인권 한국도자재단 대표이사는 "경기도자비엔날레 국제공모전이 세계 도예인들로부터 지속적인 신뢰와 관심을 받고 있음을 다시 한번 확인했다"며 "엄정한 심사를 거쳐 선정된 우수 작품을 전 세계 관람객이 마음껏 즐길 수 있기를 기대한다"고 말했다.


한편 올해 제13회를 맞는 '2026 경기도자비엔날레`는 9월 18일부터 11월 1일까지 45일간 이대형 예술감독의 지휘 아래 경기도자미술관(이천), 경기도자박물관(광주), 경기생활도자미술관(여주) 등 주요 전시 공간을 비롯해 경기도 곳곳에서 개최될 예정이다.




이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가…눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가…눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일찍 출근하기 잘했네"…연휴 지나고 출근하자마자 휴가?

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"부자 되려고 왔는데"…'꿈의 도시' 두바이 공격에 인플루언서들 혼란

단 이틀만 먹어도 나쁜 콜레스테롤 10% 떨어뜨린다는 '이 음식'

죽은 새끼 호랑이 살아있는 척 영상 송출, 후원금 받은 中동물원

코스피 전쟁 공포 대신 불장 신호?…"이란 공습, 호재로 작용할 가능성"

대법 "보고서 내기 전 '미리 사둬라'…애널리스트·대표 선행매매는 부정거래"

새로운 이슈 보기