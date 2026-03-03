공작기계산업협회 신임 회장에 김원종 DN솔루션즈 대표이사

159개 회원사 대표…3년 임기 시작

국내 1위 공작기계 기업 DN솔루션즈의 김원종 대표가 지난달 27일 제20대 한국공작기계산업협회 회장으로 취임했다. 임기는 3년이다.

김원종 한국공작기계산업협회 신임 회장. DN솔루션즈 제공 AD 원본보기 아이콘

한국공작기계산업협회는 공작기계 및 금속가공 산업의 진흥과 회원사 발전을 위해 설립된 단체로, 현재 159개 회원사가 활동하고 있다. 협회는 업계를 대표해 정책 건의와 산업 조사·연구, 전시회 개최, 인재 양성 등 다양한 지원 활동을 수행하고 있다.

김 회장은 앞으로 협회를 이끌며 공작기계 산업의 경쟁력 제고와 회원사 권익 강화에 주력할 계획이다. 특히 공작기계 수출 확대와 내수 활성화, 회원사 기술 경쟁력 향상 등을 주요 과제로 제시했다.

김 회장은 2020년 DTR오토모티브 대표를 지낸 뒤 2022년부터 DN오토모티브와 DN솔루션즈 대표를 맡아 그룹의 핵심 사업을 이끌어 왔다.

김 회장은 "공작기계 수출 확대와 회원사 경쟁력 강화를 통해 국내 공작기계 산업이 한 단계 도약할 수 있도록 협회 운영에 최선을 다하겠다"며 "업계가 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 책임 있는 역할을 하겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



