부산교통공사 축구단, 구덕운동장서 K3리그 홈 개막전

부산교통공사 축구단(사장·구단주 이병진)이 오는 7일 오후 2시 구덕운동장에서 포천시민축구단을 상대로 2026 K3리그 홈 개막전을 치른다.

이번 개막전은 활동량과 조직력을 앞세운 부산교통공사 축구단의 경쟁력을 다시 확인하는 무대다. 구단은 지난 시즌 감독과 선수단 전원을 교체하는 전면 리빌딩을 단행했다.

스타 선수 영입 대신 젊고 잠재력 있는 선수 위주로 팀을 재편한 결과, 15개 팀 중 6위를 기록했다. 유망주 육성과 공수 균형을 중심에 두고 팀워크를 강화하며 2024시즌 대비 7계단 상승했다. 활동량과 조직력을 바탕으로 고효율 축구를 펼치며 실질적 경쟁력을 확보했다는 평가다.

2026시즌에는 젊은 선수단에 경험 많은 베테랑 자원을 보강해 신구 조화를 꾀한다. 베테랑들의 책임감과 노련미를 더해 경기 운영 능력과 위기 대응 역량을 강화했으며, 시즌 초반부터 상승세를 이어가겠다는 각오다.

백기홍 감독은 "지난 시즌은 구단의 가능성을 확인한 시간이었다"며 "올해는 전술 완성도와 경기 집중력을 끌어올려 승부처에서 흔들리지 않는 팀을 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "개막전부터 주도적인 경기 운영으로 팬들께 한 단계 발전한 모습을 보여주겠다"고 말했다.

이병진 사장은 "부산교통공사 축구단은 성적뿐 아니라 유망주 육성과 건전한 스포츠 문화 확산에도 힘쓰고 있다"며 "2026시즌에도 안정적인 운영과 체계적인 지원으로 선수단이 최상의 경기력을 발휘하도록 뒷받침하겠다"고 전했다.

부산교통공사 축구단 홈경기 일정.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



