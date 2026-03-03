은평구, 행안부 혁신평가 최고 등급…9년 연속 우수기관 선정

AI 안전 플랫폼 등 6개 지표 성과 인정

서울 은평구(구청장 김미경)가 행정안전부 주관 '2025년 지방자치단체 혁신평가'에서 최고 등급을 받았다. 서울시 자치구 중 유일하게 9년 연속 우수기관으로 선정된 기록이다.

행안부 주관 정부혁신평가 9년 연속 우수기관을 달성한 은평구청 직원들. 은평구 제공. AD 원본보기 아이콘

지방자치단체 혁신평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 기관 혁신역량·혁신성과·대표과제 등 3개 항목을 심사한다. 은평구는 전국 자치구 중 4위에 올랐다. ▲대표 혁신과제 ▲주민 소통·참여 강화 ▲AI·디지털 기술 활용 서비스 향상 등 총 6개 지표에서 성과를 인정받았다.

대표 혁신과제인 'AI-IoT 기반 전동보장구 이동안전 플랫폼'이 특히 주목받았다. 국내 최초로 전동보장구 사고 시 119시스템을 연계해 교통약자의 안전사고 골든타임을 확보한 점이 높은 평가를 받았다. 국제청년포럼(IFWY)을 개최해 전 세계 청년들의 정책 제안을 받고 '은평선언문'을 세계 사회개발 정상회의에 발표한 것도 혁신 의지를 인정받은 사례로 꼽혔다.

주민 소통 분야에서는 아파트·학부모·청년 공론장 간담회가 성과로 꼽혔다. 특히 청년 공론장에서 발굴된 은둔 청년 지원 사업 '청년 마음 건강 프로젝트 나와(with)'와 선일초교 주변 통학로 개선 과정의 학생 간담회는 주민 체감도가 높은 혁신 사례로 평가받았다.

AI 기반 분리배출 서비스 'AI그린모아모아'와 디지털 취약계층을 위한 '말로 하는 주정차 과태료 이의신청'도 행정 서비스 질을 높인 사례로 인정받았다.

김미경 은평구청장은 "9년 연속 우수기관 선정은 주민 친화적 현장 중심 소통이 행정으로 연결된 결실"이라며 "앞으로도 주민들이 직접 체감할 수 있는 혁신을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



