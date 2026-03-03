한성숙 장관, 싱가포르서 벤처·스타트업 협력 논의…"글로벌 진출 허브"

2030년까지 3억달러 K-VCC 조성

해외 VC들 만나 투자 협력 방안 모색

한성숙 중소벤처기업부 장관이 이재명 대통령의 싱가포르 순방 시기에 싱가포르 기업 관계자들을 만나 양국 벤처·스타트업의 협력 방안에 대해 논의했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 2일(현지시간) 싱가포르에서 Lee Chuan Teck 싱가포르기업청 회장을 만나 양자면담 후 기념 촬영을 하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

3일 중기부는 한 장관이 지난 1일 싱가포르에서 근무 중인 국내 주요 은행 지점장, 한국투자공사 지사장, 현지 대형은행 한인 임직원 등을 만나 싱가포르 금융·투자 동향을 청취하고 양국의 벤처투자 협력 방안에 대해 논의했다고 밝혔다.

한 장관은 이 자리에서 양국 금융기관 간 협력 채널을 구축해 공동 투자의 기회를 마련하고 스타트업 동반 진출 모델을 발굴하는 등 협력에 힘써 달라고 당부했다.

2일에는 이 대통령과 함께 '한-싱 AI 커넥트 서밋'에 참석해 글로벌 AI 시장을 선도하기 위한 협력 방안에 대해 논의했다. 한 장관은 첫 번째 세션인 '투자' 세션에서 싱가포르에 2030년까지 3억달러 규모 글로벌모펀드(K-VCC)를 조성해 양국의 AI·딥테크 분야 유망 스타트업을 지원하겠다고 약속했다.

지금껏 중기부는 글로벌펀드를 통해 싱가포르와 아세안 지역에 18억달러 규모, 19개 펀드를 운용해왔다. 이 경험을 바탕으로 올해 하반기 싱가포르에 K-VCC를 조성해 한국 투자유치와 양국 유망 AI 스타트업에 투자할 계획이다.

한 장관은 또 현지 진출 기업인들과의 간담회를 통해 현지에 진출한 스타트업 3개 사와 글로벌 기업, 전문가 등과 만나 싱가포르 스타트업 생태계의 최신 현황을 점검했다.

아울러 싱가포르 및 아세안 지역 벤처캐피탈(VC)과 만나 국내 스타트업에 대한 투자 확대 방안을 논의했다. 싱가포르·인도네시아·베트남 등 해외 VC들은 한국 스타트업 투자 사례를 공유하며 투자 협력의 성공모델을 소개했고, 중기부는 K-VCC를 소개하며 참석한 해외 VC들에게 투자 협력 방안을 제안했다.

싱가포르 기업청 회장과의 양자 면담에서는 양국 협력 방안이 집중적으로 다뤄졌다. 한 장관은 지난해 9월 '2025 APEC 중소기업 장관회의'에서 한국 주도로 발족한 'APEC 스타트업 얼라이언스'에 싱가포르의 적극적인 참여를 요청하고, 이를 핵심 플랫폼으로 활용해 싱가포르와 협력 네트워크를 공고히 하는 방안을 제안했다.

아울러 중기부는 OpenData X AI 챌린지, 딥테크 챌린지 프로젝트(DCP) 등 국내의 주요 AI 스타트업 지원 정책을 소개하며 싱가포르와의 협력 방안을 모색했다.

한 장관은 "싱가포르는 글로벌 금융허브로 우리 벤처·스타트업이 글로벌로 도약하기 위한 최적의 관문이자 파트너"라며 "양국 간 벤처·스타트업 파트너십을 더욱 공고히 해 우리 벤처·스타트업이 원활히 글로벌로 진출할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





