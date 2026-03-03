관할 구분 없이 가장 가까운 소방헬기 출동…"비행거리 40㎞ 단축"

'소방헬기 국가 통합출동체계' 전면 시행

지리적 맹점 보완…신속 출동체계 용이

김승룡 대행 "든든한 국가 안전망 완성"

관할 지역 구분 없이 사고 발생 위치에서 가장 가깝고 임무에 적합한 헬기를 출동시키는 '소방헬기 국가 통합출동체계'가 이달부터 전면 시행된다.

소방청은 앞서 2023년 4월부터 충청·영남·호남 등 남부 권역을 중심으로 시범운영을 진행해 1회 출동당 평균 13.2분, 비행거리 40㎞를 단축하는 성과를 거뒀다. 올해 1월 경기·강원에 이어 3월 서울과 인천까지 통합망에 편입시킴으로써 전국 단일 출동·관제 체계를 완성하게 됐다.

관할을 뛰어넘는 헬기 출동의 실효성은 지난 설 연휴 발생한 산악 구조 사례를 통해 나타난다. 지난달 15일 경기 남양주에서 하산 중이던 60대 등산객이 낙상으로 발목이 골절되는 사고가 발생했다. 소방청 119항공운항관제실의 선제적인 조정·통제로 관할인 경기 소방헬기 대신 사고 발생지와 더 가까운 서울 소방헬기가 즉각 출동해 환자를 안전하고 신속하게 이송했다. 이 출동으로 비행시간 약 10분, 비행 거리 30㎞ 이상을 단축하며 시·도 경계를 허문 실질적인 공조 효과를 입증했다.

앞선 남양주 사례처럼 3월 수도권 전면 시행이 이뤄지면 각 시·도별 헬기 배치의 지리적 맹점을 보완해 신속 출동체계가 더욱 용이해진다.

일례로 권역이 넓은 경기도의 경우 소방헬기가 용인시에 위치해 있어 해안가인 경기 안산시 대부도 일대에서 사고가 발생할 경우 지리적으로 더 가까운 인천 소방헬기가 선제적으로 출동하는 것이 빠르다.

김승룡 소방청장 직무대행은 "이번 서울과 인천의 통합출동체계 합류로 전국 어디서나 가장 빠르고 효과적인 항공 구조가 가능해졌다"며 "소방헬기의 공백을 상호 보완하고 지리적 이점을 최대한 살려 든든한 국가 안전망을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.





