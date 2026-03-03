[클릭 e종목]"S-Oil, 중동 확전에 정제마진 상승 수혜…목표가↑"

삼성증권은 3일 S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 110,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 113,700 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]미국·이란 전면전 우려에 정유주 강세…흥구석유 14%대↑나신평, 에쓰오일 신용등급 AA+로 상향에쓰오일, 구매·조달에 AI 투입…자재 데이터 8만건 자동 관리 전 종목 시세 보기 close 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 12만5000원에서 14만원으로 12% 상향 조정했다.

이날 조현렬 삼성증권 연구원은 "이스라엘과 미국의 이란 선제 타격 이후 중동 지역 전반으로 전쟁이 확산하는 양상이다. 단기 관점에서 원유보다 정유 제품의 공급 부족 현상이 심화할 것"이라며 이같이 분석했다.

S-Oil의 올해 1분기 실적은 시장 기대치를 크게 웃돌 전망이다. 삼성증권이 예상한 1분기 영업이익은 5958억원으로, 직전 분기 대비 40% 증가하며 시장 평균 전망치 3868억원을 54% 상회할 것으로 보인다.

실적 개선의 주역은 정유 부문이다. 최근 국제유가 반등에 힘입어 재고 관련 이익이 급증하고 래깅효과(원재료 투입 시차 효과)도 크게 개선될 것이란 분석이다. 화학 부문 역시 벤젠과 PX(파라자일렌) 등 아로마틱 제품의 스프레드(제품가와 원가 차이) 개선으로 흑자 전환이 예상된다.

조 연구원은 특히 최근 지정학적 관점에서의 기회에 주목했다. 사우디 아람코의 라스 타누라 정제 설비와 카타르 에너지의 LNG(액화천연가스) 생산 설비가 드론 공격으로 가동을 중단하는 등 호르무즈 해협 봉쇄 위협을 제외하더라도 원유 대비 정유 수급을 어렵게 만드는 상황이 속출하고 있다는 것이다.

그는 "중동 전쟁이 지속될 경우 전쟁 위험이 없는 아시아 지역에서 등경유 중심의 정제 설비를 가동하는 점이 부각될 것"이라며 "S-Oil에 대한 업종 내 최선호주 의견을 유지한다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



