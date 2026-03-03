본문 바로가기
강원도, ‘병원에서 집까지’ 퇴원환자 통합돌봄 연계 체계 가동

이종구기자

입력2026.03.03 07:59

강원도-6개 종합병원 협약
‘퇴원부터 돌봄까지’ 원스톱 지원
18개 시군과 함께 퇴원환자
복귀 돕는 ‘강원형 통합돌봄’ 강화

강원특별자치도가 병원에서 퇴원하는 환자들이 가정과 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 시군 및 도내 주요 의료기관과 협력해 '강원형 통합돌봄' 체계를 강화한다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도청 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도청 제공

도는 18개 시군 및 도내 6개 종합병원과 퇴원환자 통합돌봄 연계 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.


이번 협약에는 △강릉고려병원 △강릉동인병원 △근로복지공단 태백병원 △동해동인병원 △한림대학교부속 춘천성심병원 △홍천아산병원이 참여했다(병원명 가나다순).

퇴원환자 통합돌봄 연계 사업은 수술이나 치료를 마친 환자가 가정으로 복귀할 때 병원에서 지자체로 직접 통합돌봄을 의뢰할 수 있도록 연계 체계를 구축하는 사업이다.


이를 통해 대상 환자는 퇴원 시점부터 필요한 돌봄서비스를 신속히 제공받을 수 있어 재입원률 감소와 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다.


박송림 강원특별자치도 복지보건국장은 "이번 업무협약은 지자체와 의료기관이 협력해 도민의 건강한 일상 복귀를 지원한다는 데 의미가 크다"며 "도민이 나고 자란 지역에서 건강하고 품위 있는 삶을 이어갈 수 있도록 통합돌봄 체계를 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
