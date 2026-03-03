강원도, 봄철 비산먼지 발생사업장 ‘도·시군 합동 단속’ 실시

도, 대규모 공사장·상습 민원 사업장 집중 점검

강원특별자치도는 건조하고 바람이 강한 봄철을 맞아 미세먼지 등으로 인한 대기질 악화가 우려됨에 따라 도내 대규모 공사장과 반복 민원 발생 사업장을 대상으로 '2026년 봄철 비산먼지 발생사업장 합동 단속'을 실시한다고 3일 밝혔다.

이번 점검은 고농도 미세먼지 발생 빈도가 높아지는 봄철 기간에 맞춰 평소보다 강화된 집중 점검을 실시함으로써 비산먼지 발생을 최소화하고 대기질 악화를 예방해 도민의 쾌적한 생활환경을 보호하기 위해 추진한다.

점검 기간은 3월 4일부터 3월 18일까지 15일간이며, 도내 5개 시군(동해·삼척·홍천·화천·양구)에 위치한 비산먼지 발생사업장을 대상으로 도와 시군 공무원이 합동 점검을 실시한다.

점검 대상은 대규모 건설(토목) 공사장을 비롯해 시멘트 제조업, 비금속물질 제조·가공업, 건축물 축조 공사장 등이다. 특히 반복적으로 민원이 제기된 사업장을 중심으로 단속반을 편성해 현장 점검을 강화할 계획이다.

주요 점검 내용은 ▲비산먼지 발생 억제시설 설치·운영 여부 ▲신고 사항과 실제 운영 내용의 일치 여부 ▲방진벽·방진덮개·세륜시설·살수시설 등 억제조치 이행 여부 등 대기환경 관리 실태 전반이다. 아울러 비산먼지 변경 신고 미이행 여부 등 관련 법령 준수 사항도 함께 점검한다.

점검 결과 경미한 위반 사항은 현장에서 즉시 시정 조치하고, 고의적이거나 반복적인 위반 등 중대한 사안에 대해서는 행정처분과 함께 검찰 송치 등 엄정하게 조치할 방침이다.

김주환 강원특별자치도 사회재난과장은 "이번 합동 단속을 통해 비산먼지 발생을 최소화하고 도민의 생활환경을 보호하는 데 최선을 다하겠다"며 "사업장 스스로 환경관리 책임을 강화할 수 있도록 지속적인 지도·점검을 이어가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



