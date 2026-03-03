본문 바로가기
고양시, 행주산성 야간개장 시작…14일부터 10월까지 운영

이종구기자

입력2026.03.03 07:52

행주산성에서 즐기는 한강 야경
매월 2·4주 토요일 밤 10시까지 개방

경기 고양특례시(시장 이동환)는 시민들이 아름다운 야경을 보며 힐링할 수 있도록 오는 14일부터 10월까지 매주 2·4째주 토요일 야간 개장을 실시한다고 3일 밝혔다.

고양시, 3월 14일부터 행주산성 야간개장 시작. 고양시 제공

행주산성은 한강을 낀 아름다운 풍광과 한강의 야경까지 함께 즐길 수 있는 관람 명소로 손꼽혀 왔다.


행주산성은 임진왜란 3대 대첩 중의 하나인 행주대첩의 현장으로 권율 장군의 호국정신이 깃든 유서 깊은 장소다. 산성의 형태는 덕양산을 둘러쌓은 퇴뫼식 토성으로 전체 둘레길이는 약 1km에 이른다.

관람객들은 행주산성의 시작인 대첩문으로부터 권율 장군 동상을 지나, 충장사, 덕양정 등을 둘러보며 행주대첩비가 있는 정상에 올라 시원한 강바람과 함께 탁 트인 한강 야경까지 함께 즐길 수 있다.


행주산성 야간개장 관람시간은 오후 6시부터 오후 10시까지, 입장마감은 오후 9시까지이고 관람료는 무료이다.


주차는 행주산성 제1주차장과 제2주차장을 이용할 수 있으며 주차비는 일반운영 시간에는 유료, 오후 6시 이후 야간개장을 위해 입장하는 경우 무료로 이용할 수 있다.

고양시 관계자는 "이번 야간개장 운영을 통해 많은 시민들이 한강의 노을과 함께 행주산성의 야경을 즐기며 추억을 쌓길 바란다"며 "앞으로도 고양시의 역사적 가치와 관람의 매력을 널리 알리는 데 힘쓰겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

