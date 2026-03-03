정원오, 12년 성동구청장 사퇴…마지막 결재는?

서울시장 출마 위해 4일 사퇴

임기 마지막 방침 '구민 안전'

정원오 서울 성동구청장이 4일 '2026년 구민안전 종합대책'을 임기 중 마지막 방침으로 결재하며 12년 구정을 마무리한다.

정 구청장은 민선 6기 취임 첫날인 2014년 7월 1일, 시설물 안전진단 추진계획을 첫 업무로 수기 결재한 바 있다. 민선 8기의 끝 역시 '구민 안전'으로 장식하게 되면서, 12년 임기가 안전 행정으로 시작해 안전 행정으로 마무리된다.

지난해 9월 정원오 성동구청장(가운데)이 김영훈 고용노동부 장관(좌측)과 함께 성동구의 건설 현장을 합동점검 중인 모습. 성동구 제공.

이번 '2026년 구민안전 종합대책'은 생활·교통·주거·산업·안전교육 등 5대 분야 23개 사업으로 구성된다. 24시간 재난안전상황실 운영 강화, 성수동 연무장길 보행환경 개선, 워킹스쿨버스·스마트 횡단보도 내실화, 취약계층 주거환경 개선 및 하수관로 정비, 소규모 사업장 안전 점검 확대 등을 중점 추진한다.

구는 구청장 임기 마무리 단계에서도 안전 행정의 공백이 생기지 않도록 23개 세부 사업의 인력·예산 등 지속발전 방안을 면밀히 검토할 예정이다.

정 구청장은 "취임 첫날의 마음과 같이 구민의 안전을 지키겠다는 약속으로 12년 구정을 마무리하게 되어 뜻깊다"며 "안전은 시작과 끝이 따로 있는 것이 아니라, 매일 점검하고 보완해야 하는 지속적인 과제이기에 마지막 순간까지도 현장의 안전 상황을 세심하게 살필 것"이라고 밝혔다.

그는 이어 "그동안 다져온 성동의 안전 시스템을 중심으로 구민의 안전을 최우선에 두는 행정의 원칙만큼은 변함없이 이어지길 바란다"며 12년을 함께한 직원들에 대한 감사의 뜻도 전했다. 한편, 더불어민주당은 2일 올 6·3지방선거 서울시장 경선 후보로 정 구청장을 비롯해 김영배·박주민·박홍근·전현희 의원과 김형남 전 군인권센터 사무국장을 확정해 발표했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



