경기도, 탄소중립 대응 지원사업 추진…3월11일까지 25곳 모집

이영규기자

입력2026.03.03 07:17

경기도가 도내 중소기업의 글로벌 환경규제 대응 역량 강화를 위해 '탄소중립 대응 지원 패키지' 지원사업을 추진한다.


경기도는 탄소 배출량 산정·감축 컨설팅 지원과 유럽연합(EU) 에코라벨 인증 지원 서비스 등 탄소중립 대응 지원사업을 추진하기로 하고 해당 사업에 참여할 도내 25개 기업을 오는 11일까지 모집한다고 3일 밝혔다.

탄소 배출량 산정·감축 컨설팅 지원사업은 기업의 탄소 배출량 산정 및 보고 대응 체계 구축을 지원하고, 탄소 배출량을 분석해 감축 요인 도출, 감축 전략 수립까지 지원한다. 전문기관이 기업 현장을 방문해 맞춤형 컨설팅을 제공하며 지원 대상은 20곳이다.


EU 에코라벨 인증 지원 서비스는 EU 시장에서 친환경 제품 경쟁력을 확보할 수 있도록 인증 취득 과정에서 발생하는 제반 비용을 지원하고, 인증 취득 완료 후 지원금을 환급하는 방식으로 운영된다. 기업당 최대 400만원이며 지원 대상은 5곳이다.


경기도청

경기도청

EU는 올해 1월부터 탄소국경조정제도(CBAM)를 시행 중이다. EU 시장으로 철강·시멘트·알루미늄·전기·비료·수소 등 6개 품목을 수출하는 기업은 제품 생산 과정에서 발생한 탄소 배출량을 산정하고 이를 EU 수입업자에게 제출해야 한다. 최근에는 EU뿐만 아니라 국내외 주요 고객사들이 공급망 전반의 탄소 관리를 강화하면서 탄소 배출량 데이터가 지속 거래 및 신규 계약 체결에 필수로 요구되는 등 탄소 배출량 산정 체계 구축, 데이터 관리, 검증, 자료 제출 대응 역량 확보가 수출 경쟁력과 직결되고 있다.

신청은 경기기업비서 누리집(www.egbiz.or.kr)에 들어가 하면 된다.


경기도는 아울러 '찾아가는 탄소중립 대응 사전진단 서비스' 사업도 도내 30개 사를 대상으로 진행한다. '탄소중립 대응 교육·설명회'도 10회 운영한다. 경기도는 탄소중립 대응 교육을 지난달 한 차례 개최했으며 오는 23일 'EU 환경규제 완벽대응'을 주제로 교육을 진행한다.


박경서 경기도 국제통상과장은 "EU CBAM 본격 시행 이후 탄소 배출량 제출이 단순한 규제 대응을 넘어 기업 평가의 중요 사항으로 자리 잡으며 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소가 되고 있다"며 "이러한 글로벌 통상환경 변화에 대응해 도내 수출기업이 통상 규제 대응 역량과 경쟁력을 갖출 수 있도록 탄소중립 대응을 선제적으로 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
