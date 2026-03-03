함양군, 함양사랑상품권 할인율 12%로 확대

3월부터 10%→12% 상향…지역 소비 촉진 기대



경남 함양군이 지역경제 활성화를 위해 지역화폐 할인 혜택을 확대한다.

군은 3월부터 '함양사랑상품권' 구매 할인율을 기존 10%에서 12%로 상향 조정한다고 밝혔다. 이번 조치는 인구감소지역에 대한 정부 지원 확대에 따라 국비를 추가 확보한 데 따른 것이다.

함양군청 전경 사진 AD 원본보기 아이콘

할인율 인상은 지류형과 모바일형 상품권 모두 동일하게 적용된다. 준비된 예산이 소진될 때까지 12% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

1인당 월 구매 한도는 지류형 20만원, 모바일형 30만원이며, 모바일 상품권 보유 한도는 최대 150만원이다.

군은 이번 할인율 확대가 군민들의 체감 혜택을 높이는 동시에 지역 내 소비를 촉진해 소상공인 매출 증대로 이어질 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 "추가 확보한 재원을 지역 내 소비 진작과 소상공인 지원에 적극적으로 활용할 계획"이라며 "앞으로도 함양사랑상품권의 안정적 운영을 통해 지역경제에 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>