[MWC26]기조연설 나선 홍범식 LGU+ 대표 "보이스 AI 익시오, 미래 소통 핵심"

홍범식 LG유플러스 대표가 세계 최대 모바일 전시회인 모바일월드콩그레스(MWC) 2026의 개막식 기조연설에 나섰다. 홍 대표는 기조연설을 통해 인공지능(AI) 콜 에이전트 '익시오'를 소개하며 음성 기반 AI 에이전트로 발전시킬 것이라고 강조했다.

홍 대표는 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 피나 그란 비아 전시장에서 진행된 MWC26 개막식에서 기조연설자로 나서 "나를 가장 깊이 이해하고 일상의 안전까지 책임지는 진화된 보이스 에이전트가 미래 소통의 핵심이 될 것"이라고 말했다. 역대 LG유플러스 최고경영자(CEO)뿐 아니라 LG그룹 내에서 MWC의 공식 기조연설을 맡은 건 홍 대표가 처음이다.

홍범식 LG유플러스 대표가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열린 '모바일 월드 콩그레스(MWC)2026'에서 기조연설 하고 있다. 2026.3.2 강진형 기자

홍 대표는 이날 '사람중심 AI'를 주제로 기조연설에 나섰다. 그는 최근 해외에 거주하는 아들로부터 '할아버지가 됐다'는 소식을 전화로 전달받은 경험을 이야기하며 "의미 있는 순간을 나눌 때 사람과 사람을 연결해주는 전화 통화보다 더 좋은 방법은 없다"고 말했다.

LG유플러스가 익시오를 개발하게 된 배경에 대해서도 소개했다. 홍 대표는 "수많은 기술 혁신에도 통화 경험은 거의 변하지 않은 채로 남아 있고 어느 순간부터는 전화 통화가 불편한 일이 돼버렸다"며 "우리는 음성이 다시 한번 사람들을 연결하는 본질적인 수단으로 만들기 위해 AI 콜 에이전트와 함께하는 여정을 시작했다"고 말했다.

이어 "(익시오가) 지금까지는 사람이 명령을 해야 수행하는 AI 비서였다면 이제는 대화 내용의 맥락을 이해하고 스스로 해야 할 일을 찾아 나설 것"이라고 강조하며 AI 에이전트로의 익시오의 역할을 소개했다.

음성을 기반으로 한 AI 에이전트가 미래 AI 시대의 중심이 될 것이라고 홍 대표는 강조했다. 그는 "스마트 글라스와 같은 웨어러블 기기와 AI 에이전트, 피지컬 AI까지 수많은 디바이스가 등장하는 시대에는 음성이 그 중심에서 인터페이스가 될 것"이라고 말했다.

음성 기반 AI를 위한 글로벌 통신사와의 협력도 강조했다. 홍 대표는 "우리가 구축하고자 하는 것은 모두를 위한 AI로서의 새로운 글로벌 표준"이라며 "오늘 이 자리에 함께한 통신사들이 지속적으로 협력한다면 통신사가 음성 커뮤니케이션에서 더 나은 고객 경험을 만드는 글로벌 AI 리더가 될 수 있다고 믿는다"며 기조연설을 마무리했다.

한편, 이날 기조연설에는 홍범식 대표 이외에도 존 스탠키 AT&T CEO, 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO, 저스틴 호타드 노키아 CEO 등 글로벌 기업의 CEO들이 기조연설에 나섰다. 홍 대표의 기조연설은 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 라이브 중계 채널을 통해 실시간 중계됐다.





