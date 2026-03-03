본문 바로가기
고궁박물관 화재 막은 청원경찰 등 스물일곱 명 표창

이종길기자

입력2026.03.03 09:00

초기 진압·유물 수습 유공자 포상
재발 방지 위해 월 1회 정기점검

연합뉴스

연합뉴스

국가유산청은 지난 1월 23일 국립고궁박물관에서 발생한 화재를 신속히 수습해 국가유산을 지켜낸 직원 스물일곱 명에게 3일 표창을 수여한다.


대상은 화재를 최초로 파악해 초기 진압을 이끈 청원경찰과 현장에 출동해 유물을 발 빠르게 운반한 공무원 등이다. 우수한 재난 대응 체계를 가동한 국립고궁박물관 역시 공로를 인정받아 기관 표창을 받는다.

국립고궁박물관은 재발을 막기 위해 이달부터 매월 마지막 주 월요일에 휴관한다. 박물관 설비와 수장고, 전시실 전반의 안전 상태를 정기적으로 점검한다.


국가유산청 관계자는 "국가유산 보호에 헌신한 직원과 기관을 적극적으로 발굴하고 보상하는 조직문화를 확립하겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
