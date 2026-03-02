[美 이란 공습]헤그세스 국방장관 "중동에 병력 증파…이라크와 달라"

피트 헤그세스 미 국방부 장관이 2일(현지시간) 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 브리핑을 열고 발언하고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

피트 헤그세스 국방장관과 댄 케인 미국 합동참모본부 의장은 2일(현지시간) 분쟁이 지역 전역으로 확대됨에 따라 이란에서의 작전을 지원하기 위해 미국이 중동에 병력을 증파하고 있다고 말했다.

이날 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 헤그세스 국방장관은 미 국방부 청사에서 케인 합참의장과 기자회견을 열고 "이번 군사작전은 명확하고 파괴적이며 결정적인 임무를 갖고 있다"며 "이란의 미사일 위협을 제거하고, 해군을 파괴하고, 핵무기를 없애는 것"이라고 밝혔다.

헤그세스 국방장관은 이란에 대한 군사작전이 "끝없는 전쟁"이 되지 않을 것이라며 정권교체를 추구하지 않는다고 말했다. 그러면서 "우리가 이 전쟁을 시작한 것은 아니지만 끝낼 것이다. 이란은 이라크가 아니며, 이것은 끝없는 전쟁이 아니다"고 강조했다.

이어 "어리석은 교전 규칙도, 국가 건설이라는 수렁도, 민주주의 건설 운동이 아니며 정치적으로 올바른 전쟁은 없다"며 "우리는 승리하기 위해 싸우고 있으며, 시간이나 생명을 낭비하지 않는다"고도 말했다.

앞서 미국과 이스라엘은 지난 28일 이란에 대한 공습을 단행했다. 이란은 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 등 수뇌부가 사망하자 미군기지가 있는 중동 국가를 향해 공격을 개시했다. 이 과정에서 미군 전투기 3대가 쿠웨이트 방공망에 의해 오인 격추되기도 했다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



