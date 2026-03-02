[내일날씨]출근길 쌀쌀…전국 곳곳 눈·비

화요일인 3일 전국 곳곳에 비나 눈이 내리겠다. 중부 지방과 전라권, 대구·경북 내륙, 경남 남해안·서부 내륙은 새벽까지, 그 밖의 경상권과 제주도는 오후까지, 강원 동해안·산지는 밤까지 비나 눈이 오겠다.

서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보인 27일 서울 마포구 공덕역 부근에서 학생들이 잔뜩 웅크린채 등교하고 있다. 2025.10.27 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

예상 강수량은 강원 동해안·산지 10~50㎜, 부산·울산·경남, 경북 동해안·북동 산지, 제주도 5~30㎜, 전라권, 대구·경북 내륙, 울릉도·독도 5~20㎜, 강원 내륙 5~15㎜, 수도권, 충청권 5~10㎜다.

눈은 강원 산지 10~30㎝(많은 곳 40㎝ 이상), 경북 북동 산지 10~20㎝, 강원 내륙·북부 동해안 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 경기 북부·남동부, 경북 북동 내륙 2~7㎝, 충북 북부, 전북 북동부, 경북 서부 내륙에 1~5㎝ 쌓이겠다. 강원 중·남부 동해안, 충북 중·남부, 경북 북부 동해안, 경남 서부 내륙은 1~3㎝, 전남 동부 내륙은 1㎝ 안팎, 서울·인천은 1㎝ 미만의 눈이 오겠다.

경기 북부·남동부와 강원내륙·산지, 강원 북부 동해안, 경북 북동 내륙·북동 산지를 중심으로 습하고 무거운 눈이 내리겠고 시간당 강설량이 1~3㎝(일부 5㎝ 안팎)에 이르러 대설특보가 확대되거나 강화할 가능성이 있겠다.

아침 최저기온은 -1~7도, 낮 최고기온은 5~15도로 예보됐다. 평년(아침 -5~4도·낮 7~12도)보다는 높은 수준이다.

강원 산지는 낮은 구름대의 영향으로 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 낄 수 있겠다.

충남 서해안과 전라 동부 내륙, 전남 해안, 경북 남부 동해안, 경남권 해안, 제주도는 순간풍속이 시속 70㎞(초속 20ｍ) 이상인 강풍이 불겠다. 이에 따라 항공기 운항이 지연될 수 있으니 이용객들은 사전에 운항 정보를 확인하는 게 좋겠다.

미세먼지 농도는 청정한 북동풍 유입으로 전국이 '좋음' 수준이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.5~4.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 남해 2.0~5.5ｍ, 동해 1.5~4.5ｍ, 서해 0.5~4.0ｍ로 예상된다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>