싱가포르에서 제주 음식 접한 김혜경 여사 "가슴이 뭉클"

김혜경 여사가 2일(현지시간) 싱가포르에서 열린 한국관광 현장 간담회에 참석해 "우리의 소중한 제주 문화가 싱가포르에 스며들고 있는 모습을 보니 가슴이 뭉클하다"는 소회를 남겼다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 오후 김 여사가 '해녀의 부엌 싱가포르점'을 방문하고 현장 간담회에 참석해 이같이 말했다고 밝혔다.

이번 일정은 최근 확대 국가관광전략회의에서 언급된 '지역관광 활성화'의 가능성을 해외 현장에서 직접 확인하고 관련자들과 소통하기 위해 마련됐다. 해녀의 부엌은 제주 해녀 문화와 식문화를 공연과 음식으로 풀어낸 복합 공간으로 지난해 12월 싱가포르에 진출했다.

김 여사는 "제주의 해녀 이야기가 싱가포르에서 울림을 주는 이유는 자연과 공존하는 삶, 공동체의 지속 가능성 같은 공통의 문제에 대한 공감대를 형성했기 때문"이라며 "지역의 고유한 문화가 콘텐츠로 발전하고 관광자원으로 활용되며, 그 과정에서 지역경제가 성장하고 관광객들에게 깊이 있는 경험을 선사하는 선순환 구조가 더욱 확대돼야 한다"고 강조했다.

또 김 여사는 "여행은 현지 문화를 어떻게 접하고 이해하는지에서 출발해 상품 구매와 이동, 체류, 체험까지 전 과정이 유기적으로 이어질 때 비로소 완성된다"며 "오늘 제시된 다양한 의견을 바탕으로 외국인 관광객들이 불편함 없이 한국을 즐길 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했다. 그러면서 "이 자리에 함께한 여러분의 관심과 열정이 무엇보다 중요하다"고 당부했다.

한편 김 여사는 간담회 전 제주의 사계를 주제로 해녀문화와 식문화를 소개하는 다이닝 공연을 체험했다. 김 여사는 사계에 맞춘 제주 전통 음식을 먹고, 꽹과리를 직접 치며 공연에 동참했다.

김 여사는 "점심을 먹고 왔는데도 너무 맛있어서 자꾸 손이 간다"며 "제주 특유의 풍미가 잘 살아 있다"고 소감을 전했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



