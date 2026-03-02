"파병장병 안전 최우선"…안규백 장관, 중동정세 상황회의

국방부 "현재까지 파병 부대 피해 없어"

국방부는 안규백 국방부 장관이 2일 합동참모본부 작전지휘실에서 '현 중동 정세 관련 상황평가회의'를 주재했다고 밝혔다.

이날 회의에는 국방부와 합참 주요 직위자 40여명이 참석했으며, 동명·청해·아크·한빛부대 등 해외 파병부대 지휘관들은 화상을 통해 함께했다.

회의에서는 국제·중동정세와 대북 상황을 평가하고, 해외파병 부대장 보고를 통해 파병부대 상황을 확인했다. 국방부는 해외 파병부대 안전을 위해 지난달 28일부로 방호 태세를 강화했으며 현재 우리 파병부대의 피해는 없는 것으로 확인했다.

안 장관은 "현지 장병들의 안전을 최우선으로 확보한 가운데 외부 활동을 자제하고 어떠한 상황에도 즉각 대응할 수 있도록 영내에서 군사대비태세 유지에 만전을 기해달라"고 당부했다.

또 24시간 위기 대응 체계를 유지하고, 교민 철수 지원 요청 시 군 자산이 즉각 투입돼 본연의 임무를 완수할 수 있도록 철저한 준비 태세를 유지할 것을 강조했다.

아울러 안 장관은 전군에 "지휘관은 현장 중심으로 대비 태세를 철저히 유지하는 한편, 연합방위태세 및 '자유의 방패'(프리덤실드·FS) 연습 준비에 만전을 기하고, 특히 엄정한 군 기강을 확립하라"고 지시했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



